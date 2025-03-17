https://ria.ru/20250317/izrail-2005590720.html

В правительстве Израиля ушли от ответа на вопрос о Бандере

В правительстве Израиля ушли от ответа на вопрос о Бандере - РИА Новости, 17.03.2025

В правительстве Израиля ушли от ответа на вопрос о Бандере

Официальный представитель израильского кабинета министров Дэвид Менцер заверил журналиста, сотрудничающего с российскими СМИ, что его не отстранят от... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:41:00+03:00

2025-03-17T20:41:00+03:00

2025-03-17T20:41:00+03:00

в мире

степан бандера

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мид израиля‎

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель израильского кабинета министров Дэвид Менцер заверил журналиста, сотрудничающего с российскими СМИ, что его не отстранят от правительственных брифингов за вопросы об отношении Израиля к восхвалению на Украине пособников нацистов времен Холокоста, таких как Степан Бандера, однако сам не стал отвечать на подобный вопрос, а переадресовал его в МИД еврейского государства. Израильский журналист Никита Кулюхин, работающий в настоящее время в том числе с российским изданием "Известия", в понедельник во время правительственного брифинга попросил спикера кабинета министров не запрещать ему участие в этих брифингах, как ранее, по утверждению журналиста, якобы поступил израильский МИД, где он также интересовался отношением еврейского государства к восхвалению Бандеры на Украине. "Спасибо за этот вопрос. Нет, это свободная страна, где журналистам не запрещают задавать вопросы... такого никогда не было... в этой стране. В Израиле у нас есть ответственность перед свободной прессой... свободная пресса является ключевой частью стандартов, которыми мы дорожим в этой стране", - заявил Менцер. Возвращаясь к вопросу журналиста об отношении Израиля к восхвалению пособников нацистов на Украине, спикер кабинета министров отметил, что у него "нет никакой дополнительной информации о Бандере". "Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто", - заявил Менцер. Ранее в марте Кулюхин заявил, что МИД Израиля отстранил его от участия в брифингах для иностранных журналистов. Это произошло через несколько дней после очередного брифинга, на котором журналист поинтересовался мнением министра иностранных дел Гидеона Саара по поводу таких фактов, как сносы памятников солдатам Красной Армии на Украине или переименования улиц в украинских городах в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые ответственны за убийства тысяч евреев в годы Второй мировой войны. Саар тогда заявил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, и пообещал проверить эту информацию и при необходимости осудить это. Кулюхин полагает, что его отстранение связано с тем, что этот вопрос якобы поставил министра в неудобное положение. По словам журналиста, в министерстве объяснили свое решение тем, что журналист одновременно сотрудничает и с израильскими и с зарубежными СМИ, что противоречит правилам посещения таких брифингов для иностранных журналистов. "Израиль должен всем напоминать, кто спас евреев во время Второй Мировой войны, а кто их пытался уничтожить. Я занимаюсь журналистикой уже почти 20 лет и никогда меня не пытались так дискредитировать, как в последние годы - после того как я затронул тему России и Украины. Очень многим организациям, СМИ, фондам и политикам не нравится, что есть до сих пор в Израиле и в мире журналисты которые не боятся рассказывать правду, даже если она неудобна для международной русофобской политики по Украине", - рассказал Кулюхин в беседе с РИА Новости. МИД Израиля не ответил на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать ограничение работы журналиста, сотрудничающего с российскими СМИ.

https://ria.ru/20250304/izrail-2003070830.html

https://ria.ru/20250304/zakharova-2003072983.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992346272.html

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в мире, степан бандера, роман шухевич, мид израиля‎