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МИД предупредил россиян о мерах предосторожности при поездках в Израиль
МИД предупредил россиян о мерах предосторожности при поездках в Израиль - РИА Новости, 17.03.2025
МИД предупредил россиян о мерах предосторожности при поездках в Израиль
Гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности при поездах в Израиль, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:21:00+03:00
2025-03-17T11:21:00+03:00
2025-03-17T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности при поездах в Израиль, заявили в МИД РФ. "При поездках в Израиль гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания местных властей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Там отметили, что на территории Израиля следует избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.
https://ria.ru/20240925/livan-1974570775.html
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россия, израиль, сирия
МИД предупредил россиян о мерах предосторожности при поездках в Израиль
МИД призвал россиян соблюдать меры предосторожности при поездках в Израиль