https://ria.ru/20250317/izrail-2005450007.html

МИД предупредил россиян о мерах предосторожности при поездках в Израиль

МИД предупредил россиян о мерах предосторожности при поездках в Израиль - РИА Новости, 17.03.2025

МИД предупредил россиян о мерах предосторожности при поездках в Израиль

Гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности при поездах в Израиль, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:21:00+03:00

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2025-03-17T11:21:00+03:00

россия

израиль

сирия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности при поездах в Израиль, заявили в МИД РФ. "При поездках в Израиль гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания местных властей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Там отметили, что на территории Израиля следует избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, а также с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

https://ria.ru/20240925/livan-1974570775.html

россия

израиль

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россия, израиль, сирия