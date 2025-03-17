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СМИ: Испания не стала упрощать легализацию для российских "оппозиционеров" - РИА Новости, 17.03.2025
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17:30 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/ispaniya-2005544065.html
СМИ: Испания не стала упрощать легализацию для российских "оппозиционеров"
СМИ: Испания не стала упрощать легализацию для российских "оппозиционеров" - РИА Новости, 17.03.2025
СМИ: Испания не стала упрощать легализацию для российских "оппозиционеров"
Власти Испании до сих пор не упростили процесс легализации для группы из 65 российских "оппозиционеров", которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:30:00+03:00
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МАДРИД, 17 мар — РИА Новости. Власти Испании до сих пор не упростили процесс легализации для группы из 65 российских "оппозиционеров", которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а теперь обвиняют Мадрид в невыполнении обещания, источник в МИД королевства опроверг наличие подобных "договоренностей", а миграционная служба уже отказала ряду просителей в убежище, сообщает в понедельник газета Pais. "Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые обвиняют МИД (королевства — ред.) в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы", — пишет издание. По ее данным, среди заявителей — "журналисты, правозащитники и активисты". Они утверждают, что получили заверения от испанских дипломатов в скором получении вида на жительство, однако спустя месяцы остаются в неопределённом статусе. "Без этого обещания мы бы никогда не приехали в Испанию", — заявил газете координатор группы Егор Куроптев. Источник в МИД Испании, как пишет газета, отрицает наличие подобных договорённостей и настаивает, что единственным возможным вариантом для этих лиц является подача прошения о предоставлении убежища. Однако, по данным Pais, испанская миграционная служба уже отклонила несколько заявок на резиденцию по гуманитарным основаниям, сочтя недостаточными доказательства угрозы безопасности в случае возвращения в Россию. В результате большинство "оппозиционеров" остаются в подвешенном состоянии, не имея возможности официально работать, арендовать жильё на длительный срок или покинуть территорию Испании.
https://ria.ru/20250211/volodin-1998639782.html
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в мире, испания, мадрид, россия
В мире, Испания, Мадрид, Россия
СМИ: Испания не стала упрощать легализацию для российских "оппозиционеров"

Pais: Испания не стала упрощать процесс легализации для 65 россиян

© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 17 мар — РИА Новости. Власти Испании до сих пор не упростили процесс легализации для группы из 65 российских "оппозиционеров", которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а теперь обвиняют Мадрид в невыполнении обещания, источник в МИД королевства опроверг наличие подобных "договоренностей", а миграционная служба уже отказала ряду просителей в убежище, сообщает в понедельник газета Pais.
"Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые обвиняют МИД (королевства — ред.) в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы", — пишет издание.
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По ее данным, среди заявителей — "журналисты, правозащитники и активисты". Они утверждают, что получили заверения от испанских дипломатов в скором получении вида на жительство, однако спустя месяцы остаются в неопределённом статусе.
"Без этого обещания мы бы никогда не приехали в Испанию", — заявил газете координатор группы Егор Куроптев.
Источник в МИД Испании, как пишет газета, отрицает наличие подобных договорённостей и настаивает, что единственным возможным вариантом для этих лиц является подача прошения о предоставлении убежища. Однако, по данным Pais, испанская миграционная служба уже отклонила несколько заявок на резиденцию по гуманитарным основаниям, сочтя недостаточными доказательства угрозы безопасности в случае возвращения в Россию.
В результате большинство "оппозиционеров" остаются в подвешенном состоянии, не имея возможности официально работать, арендовать жильё на длительный срок или покинуть территорию Испании.
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