https://ria.ru/20250317/ispaniya-2005544065.html

СМИ: Испания не стала упрощать легализацию для российских "оппозиционеров"

СМИ: Испания не стала упрощать легализацию для российских "оппозиционеров" - РИА Новости, 17.03.2025

СМИ: Испания не стала упрощать легализацию для российских "оппозиционеров"

Власти Испании до сих пор не упростили процесс легализации для группы из 65 российских "оппозиционеров", которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:30:00+03:00

2025-03-17T17:30:00+03:00

2025-03-17T17:30:00+03:00

в мире

испания

мадрид

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148388/90/1483889010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b47e19606458daaedb31e45f9ae03b4a.jpg

МАДРИД, 17 мар — РИА Новости. Власти Испании до сих пор не упростили процесс легализации для группы из 65 российских "оппозиционеров", которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а теперь обвиняют Мадрид в невыполнении обещания, источник в МИД королевства опроверг наличие подобных "договоренностей", а миграционная служба уже отказала ряду просителей в убежище, сообщает в понедельник газета Pais. "Испания оставила в подвешенном состоянии 65 российских оппозиционеров, которые обвиняют МИД (королевства — ред.) в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы", — пишет издание. По ее данным, среди заявителей — "журналисты, правозащитники и активисты". Они утверждают, что получили заверения от испанских дипломатов в скором получении вида на жительство, однако спустя месяцы остаются в неопределённом статусе. "Без этого обещания мы бы никогда не приехали в Испанию", — заявил газете координатор группы Егор Куроптев. Источник в МИД Испании, как пишет газета, отрицает наличие подобных договорённостей и настаивает, что единственным возможным вариантом для этих лиц является подача прошения о предоставлении убежища. Однако, по данным Pais, испанская миграционная служба уже отклонила несколько заявок на резиденцию по гуманитарным основаниям, сочтя недостаточными доказательства угрозы безопасности в случае возвращения в Россию. В результате большинство "оппозиционеров" остаются в подвешенном состоянии, не имея возможности официально работать, арендовать жильё на длительный срок или покинуть территорию Испании.

https://ria.ru/20250211/volodin-1998639782.html

https://ria.ru/20230510/relokanty-1870677851.html

испания

мадрид

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, испания, мадрид, россия