https://ria.ru/20250317/iskander-2005594715.html

ВС России нанесли удар "Искандером" по ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удар "Искандером" по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025

ВС России нанесли удар "Искандером" по ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:56:00+03:00

2025-03-17T20:56:00+03:00

2025-03-17T21:31:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. "Расчет комплекса ОТРК "Искандер" нанес удар по району сосредоточения живой силы и ВВСТ 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лосевка (65 километров северо-западнее города Шостки) Сумской области", — указали в ведомстве.Министерство также опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике украинской 144-й бригады Ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике украинской 144-й бригады 2025-03-17T20:56 true PT0M09S

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безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, вооруженные силы рф, украина