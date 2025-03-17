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ВС России нанесли удар "Искандером" по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 17.03.2025 (обновлено: 21:31 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/iskander-2005594715.html
ВС России нанесли удар "Искандером" по ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар "Искандером" по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2025
ВС России нанесли удар "Искандером" по ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:56:00+03:00
2025-03-17T21:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
дмитрий песков
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. "Расчет комплекса ОТРК "Искандер" нанес удар по району сосредоточения живой силы и ВВСТ 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лосевка (65 километров северо-западнее города Шостки) Сумской области", — указали в ведомстве.Министерство также опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html
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Ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике украинской 144-й бригады
Ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике украинской 144-й бригады
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безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России нанесли удар "Искандером" по ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ нанесли удар "Искандером" по ВСУ в районе Лосевки в Сумской области

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар из комплекса "Искандер" по живой силе и технике ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Расчет комплекса ОТРК "Искандер" нанес удар по району сосредоточения живой силы и ВВСТ 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лосевка (65 километров северо-западнее города Шостки) Сумской области", — указали в ведомстве.
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Министерство также опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВооруженные силы РФУкраина
 
 
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