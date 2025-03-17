https://ria.ru/20250317/iliy-2005472502.html

В Оптиной пустыни открыли двери для желающих проститься со старцем Илием

В Оптиной пустыни открыли двери для желающих проститься со старцем Илием - РИА Новости, 17.03.2025

В Оптиной пустыни открыли двери для желающих проститься со старцем Илием

В Оптиной пустыни решили открыть двери для желающих проститься с духовником братии монастыря и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом Илием... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:53:00+03:00

2025-03-17T12:53:00+03:00

2025-03-17T12:54:00+03:00

религия

оптина пустынь

орловская область

переделкино

алексей ноздрин

религия

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152426/46/1524264604_0:299:1424:1100_1920x0_80_0_0_5d95b1429746d6f1b7cb5fe4ffca5c71.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Оптиной пустыни решили открыть двери для желающих проститься с духовником братии монастыря и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным) за день до предполагавшегося начала прощания, рассказал РИА Новости пресс-секретарь монастыря монах Каллиник (Дмитриев). Ранее сообщалось, что прощание с умершим в ночь с 15 на 16 марта старцем Илием начнется в Оптиной пустыни в полдень 17 марта и будет продолжаться до отпевания во вторник, не прекращаясь на ночь, а похороны состоятся 18 марта. Однако, пояснил монах, люди обращаются в монастырь, чтобы проститься со схиархимандритом Илием, с воскресенья. "Еще со вчерашнего дня обращаются люди, мы их (количество – ред.) не фиксируем. В общем, мы просто открыли двери: они притекают, утекают, свободное движение", – рассказал он РИА Новости. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь. Ожидается, что 18 марта отпевание старца возглавит патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250316/kirill-2005346373.html

оптина пустынь

орловская область

переделкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, религия, русская православная церковь