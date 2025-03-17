В Оптиной пустыни открыли двери для желающих проститься со старцем Илием
В Оптиной пустыни началось прощание с духовником братии схиархимандритом Илием
© РИА Новости / Сергей Мокроусов | Перейти в медиабанкСхиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Оптиной пустыни решили открыть двери для желающих проститься с духовником братии монастыря и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным) за день до предполагавшегося начала прощания, рассказал РИА Новости пресс-секретарь монастыря монах Каллиник (Дмитриев).
Ранее сообщалось, что прощание с умершим в ночь с 15 на 16 марта старцем Илием начнется в Оптиной пустыни в полдень 17 марта и будет продолжаться до отпевания во вторник, не прекращаясь на ночь, а похороны состоятся 18 марта. Однако, пояснил монах, люди обращаются в монастырь, чтобы проститься со схиархимандритом Илием, с воскресенья.
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"Еще со вчерашнего дня обращаются люди, мы их (количество – ред.) не фиксируем. В общем, мы просто открыли двери: они притекают, утекают, свободное движение", – рассказал он РИА Новости.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
Ожидается, что 18 марта отпевание старца возглавит патриарх Кирилл.