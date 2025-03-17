https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005527141.html

Хинштейн назвал главную задачу программы восстановления Курской области

Хинштейн назвал главную задачу программы восстановления Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Хинштейн назвал главную задачу программы восстановления Курской области

Ключевой задачей программы восстановления приграничья Курской области станет доведение численности населения до уровня 2024 года - немногим более 152 тысяч... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:26:00+03:00

2025-03-17T16:26:00+03:00

2025-03-17T18:56:00+03:00

россия

курская область

суджа

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

общество

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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Ключевой задачей программы восстановления приграничья Курской области станет доведение численности населения до уровня 2024 года - немногим более 152 тысяч человек, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. "Ключевая задача программы — восстановление числа населения на уровне 2024 года, это немногим более 152 тысяч человек. Это минимум, который нам нужно обеспечить", — сообщил Хинштейн в ходе пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности". Глава региона отметил, что для этого необходимо создать комфортную инфраструктуру для жизни. "Не просто механически восстановить школу на том месте, где она была, а построить те объекты, которые нужны людям, а также придерживаясь современных, сегодняшних стандартов… Большинство зданий 40-50-летней давности, они не рассчитывали на существующие сегодня, например, стандарты… связанные с пожарной безопасностью, и тому подобное", — добавил Хинштейн. Ранее президент России заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть меры по восстановлению курского приграничья, в том числе поддержку пострадавшего бизнеса. По словам Хинштейна, власти региона приступили к формированию стратегии восстановления и развития освобожденных территорий, ключевые параметры программы должны быть определены к 1 июля. К этой работе подключили депутатов всех уровней, глав сельсоветов, представителей бизнеса, руководителей предприятий, членов инициативных групп граждан, активных жителей и общественников. Первое обсуждение стратегии восстановления, которое прошло 15 марта и продлилось порядка 3 часов, начали с Суджи и Суджанского района. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны РФ отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005477672.html

https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005485932.html

https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005476641.html

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курская область

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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество