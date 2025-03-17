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Хинштейн назвал главную задачу программы восстановления Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
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16:26 17.03.2025 (обновлено: 18:56 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005527141.html
Хинштейн назвал главную задачу программы восстановления Курской области
Хинштейн назвал главную задачу программы восстановления Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Хинштейн назвал главную задачу программы восстановления Курской области
Ключевой задачей программы восстановления приграничья Курской области станет доведение численности населения до уровня 2024 года - немногим более 152 тысяч... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:26:00+03:00
2025-03-17T18:56:00+03:00
россия
курская область
суджа
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Ключевой задачей программы восстановления приграничья Курской области станет доведение численности населения до уровня 2024 года - немногим более 152 тысяч человек, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. "Ключевая задача программы — восстановление числа населения на уровне 2024 года, это немногим более 152 тысяч человек. Это минимум, который нам нужно обеспечить", — сообщил Хинштейн в ходе пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности". Глава региона отметил, что для этого необходимо создать комфортную инфраструктуру для жизни. "Не просто механически восстановить школу на том месте, где она была, а построить те объекты, которые нужны людям, а также придерживаясь современных, сегодняшних стандартов… Большинство зданий 40-50-летней давности, они не рассчитывали на существующие сегодня, например, стандарты… связанные с пожарной безопасностью, и тому подобное", — добавил Хинштейн. Ранее президент России заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть меры по восстановлению курского приграничья, в том числе поддержку пострадавшего бизнеса. По словам Хинштейна, власти региона приступили к формированию стратегии восстановления и развития освобожденных территорий, ключевые параметры программы должны быть определены к 1 июля. К этой работе подключили депутатов всех уровней, глав сельсоветов, представителей бизнеса, руководителей предприятий, членов инициативных групп граждан, активных жителей и общественников. Первое обсуждение стратегии восстановления, которое прошло 15 марта и продлилось порядка 3 часов, начали с Суджи и Суджанского района. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны РФ отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005477672.html
https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005485932.html
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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Россия, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Хинштейн назвал главную задачу программы восстановления Курской области

Хинштейн назвал восстановление числа населения главной задачей в Курской области

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности". 17 марта 2025
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции Первые 100 дней работы в должности. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности". 17 марта 2025
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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Ключевой задачей программы восстановления приграничья Курской области станет доведение численности населения до уровня 2024 года - немногим более 152 тысяч человек, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Ключевая задача программы — восстановление числа населения на уровне 2024 года, это немногим более 152 тысяч человек. Это минимум, который нам нужно обеспечить", — сообщил Хинштейн в ходе пресс-конференции "Первые 100 дней работы в должности".
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Глава региона отметил, что для этого необходимо создать комфортную инфраструктуру для жизни. "Не просто механически восстановить школу на том месте, где она была, а построить те объекты, которые нужны людям, а также придерживаясь современных, сегодняшних стандартов… Большинство зданий 40-50-летней давности, они не рассчитывали на существующие сегодня, например, стандарты… связанные с пожарной безопасностью, и тому подобное", — добавил Хинштейн.
Ранее президент России заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть меры по восстановлению курского приграничья, в том числе поддержку пострадавшего бизнеса. По словам Хинштейна, власти региона приступили к формированию стратегии восстановления и развития освобожденных территорий, ключевые параметры программы должны быть определены к 1 июля. К этой работе подключили депутатов всех уровней, глав сельсоветов, представителей бизнеса, руководителей предприятий, членов инициативных групп граждан, активных жителей и общественников. Первое обсуждение стратегии восстановления, которое прошло 15 марта и продлилось порядка 3 часов, начали с Суджи и Суджанского района.
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В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны РФ отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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РоссияКурская областьСуджаАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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