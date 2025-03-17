https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005522442.html
Хинштейн заявил, что не собирается уезжать из Курской области
Хинштейн заявил, что не собирается уезжать из Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Хинштейн заявил, что не собирается уезжать из Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг слухи о том, что он в регионе ненадолго. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:03:00+03:00
2025-03-17T16:03:00+03:00
2025-03-17T18:55:00+03:00
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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг слухи о том, что он в регионе ненадолго. Хинштейн провел пресс-конференцию "Первые 100 дней работы в должности". В ответ на вопрос журналистов о появившихся в Telegram-каналах слухах о том, что он в Курской области ненадолго, врио губернатора процитировал слова Владимира Высоцкого: "И не надейтесь – я не уеду". "Пришел я сюда работать, пришел я сюда для того, чтобы выполнить поставленную президентом задачу, для того, чтобы защитить людей, для того, чтобы вернуть веру в справедливость, в государство, в страну, и буду делать для этого все от себя зависящее и все возможное", - сказал Хинштейн. Он отметил, что его не пугают масштаб и сложность проблем в регионе, наоборот, по его словам, у него возникает дополнительный внутренний импульс к их решению. "Что касается выборов, здесь будет зависеть, конечно же, от оценки людей… от мнения, отталкиваясь от которого дальше принимать решение о поддержке или не поддержке уже будет президент", - ответил Хинштейн на вопрос о том, пойдет ли он на выборы губернатора Курской области. Президент России Владимир Путин 5 декабря 2024 года по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.
https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html
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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир высоцкий (автор песен), владимир путин
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Высоцкий (автор песен), Владимир Путин
Хинштейн заявил, что не собирается уезжать из Курской области
Хинштейн опроверг слухи о том, что он в Курской области ненадолго
КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг слухи о том, что он в регионе ненадолго.
Хинштейн
провел пресс-конференцию "Первые 100 дней работы в должности". В ответ на вопрос журналистов о появившихся в Telegram-каналах слухах о том, что он в Курской области
ненадолго, врио губернатора процитировал слова Владимира Высоцкого
: "И не надейтесь – я не уеду".
"Пришел я сюда работать, пришел я сюда для того, чтобы выполнить поставленную президентом задачу, для того, чтобы защитить людей, для того, чтобы вернуть веру в справедливость, в государство, в страну, и буду делать для этого все от себя зависящее и все возможное", - сказал Хинштейн.
Он отметил, что его не пугают масштаб и сложность проблем в регионе, наоборот, по его словам, у него возникает дополнительный внутренний импульс к их решению.
"Что касается выборов, здесь будет зависеть, конечно же, от оценки людей… от мнения, отталкиваясь от которого дальше принимать решение о поддержке или не поддержке уже будет президент", - ответил Хинштейн на вопрос о том, пойдет ли он на выборы губернатора Курской области.
Президент России Владимир Путин
5 декабря 2024 года по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова
досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.