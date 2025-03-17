https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005522442.html

Хинштейн заявил, что не собирается уезжать из Курской области

Хинштейн заявил, что не собирается уезжать из Курской области - РИА Новости, 17.03.2025

Хинштейн заявил, что не собирается уезжать из Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг слухи о том, что он в регионе ненадолго. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:03:00+03:00

2025-03-17T16:03:00+03:00

2025-03-17T18:55:00+03:00

политика

курская область

россия

александр хинштейн

владимир высоцкий (автор песен)

владимир путин

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КУРСК, 17 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг слухи о том, что он в регионе ненадолго. Хинштейн провел пресс-конференцию "Первые 100 дней работы в должности". В ответ на вопрос журналистов о появившихся в Telegram-каналах слухах о том, что он в Курской области ненадолго, врио губернатора процитировал слова Владимира Высоцкого: "И не надейтесь – я не уеду". "Пришел я сюда работать, пришел я сюда для того, чтобы выполнить поставленную президентом задачу, для того, чтобы защитить людей, для того, чтобы вернуть веру в справедливость, в государство, в страну, и буду делать для этого все от себя зависящее и все возможное", - сказал Хинштейн. Он отметил, что его не пугают масштаб и сложность проблем в регионе, наоборот, по его словам, у него возникает дополнительный внутренний импульс к их решению. "Что касается выборов, здесь будет зависеть, конечно же, от оценки людей… от мнения, отталкиваясь от которого дальше принимать решение о поддержке или не поддержке уже будет президент", - ответил Хинштейн на вопрос о том, пойдет ли он на выборы губернатора Курской области. Президент России Владимир Путин 5 декабря 2024 года по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил врио губернатора Хинштейна.

https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html

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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир высоцкий (автор песен), владимир путин