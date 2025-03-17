https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005485932.html
Хинштейн оценил социально-экономическое развитие Курской области
Хинштейн оценил социально-экономическое развитие Курской области - РИА Новости, 17.03.2025
Хинштейн оценил социально-экономическое развитие Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оценил социально-экономическое развитие региона как "трудное и сложное" и поблагодарил президента РФ... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:40:00+03:00
2025-03-17T13:40:00+03:00
2025-03-17T13:40:00+03:00
политика
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оценил социально-экономическое развитие региона как "трудное и сложное" и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за внимание к проблемам области. "Что касается социально-экономического развития региона. Оцениваем его, как трудное и сложное. И благодарен федеральному центру, конечно же, в первую очередь, президенту, за постоянное внимание к проблемам курского региона, за то, что держит на личном контроле то, что происходит у нас", - сообщил Хинштейн на пресс-конференции. Он подчеркнул, что экономике региона нанесен серьезный ущерб в результате вторжения ВСУ. "Будем исправлять, конечно же, решать и ситуацию переламывать при поддержке и помощи федерального центра", - отметил врио губернатора.
https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997604019.html
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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Хинштейн оценил социально-экономическое развитие Курской области
Врио главы Курской области Хинштейн назвал развитие региона сложным и трудным