https://ria.ru/20250317/habarovsk-2005425326.html

В Хабаровске аферистка прикинулась беременной и получила миллион рублей

В Хабаровске аферистка прикинулась беременной и получила миллион рублей - РИА Новости, 17.03.2025

В Хабаровске аферистка прикинулась беременной и получила миллион рублей

Аферистка из Хабаровска прикинулась беременной и получила почти 1 миллион рублей социальных выплат, заведено дело, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:32:00+03:00

2025-03-17T09:32:00+03:00

2025-03-17T09:32:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Аферистка из Хабаровска прикинулась беременной и получила почти 1 миллион рублей социальных выплат, заведено дело, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данным надзорного ведомства, в 2023 году неустановленным лицом по просьбе жительницы Хабаровска в органы ЗАГС Москвы были представлены ложные сведения о рождении ею девочки вне больницы, на основании которых женщине было выдано свидетельство о ее рождении. "При этом обвиняемая ребенка не рожала и не удочеряла. Документ она предъявила в госучреждения Хабаровска для получения соцвыплат в связи с рождением и воспитанием дочери... С декабря 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила свыше 950 тысяч рублей. Помимо этого, она пыталась обналичить средства материнского капитала в размере 232 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона. Прокуратура Индустриального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней местной жительницы. Она обвиняется по частям 1, 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), части 3 ст. 30 части 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения. Отмечается, что фигурантка дела вину признала, частично возместила причиненный ущерб.

https://ria.ru/20250219/moskva-2000284060.html

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