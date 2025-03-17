https://ria.ru/20250317/grachi-2005417758.html
В Москву вернулись грачи
В Москву вернулись грачи - РИА Новости, 17.03.2025
В Москву вернулись грачи
В Москву начали возвращаться грачи, сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:18:00+03:00
2025-03-17T08:18:00+03:00
2025-03-17T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москву начали возвращаться грачи, сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы. "Орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды заметили грачей на природных территориях города — в парке "Яуза" и Южном Тушине. Традиционно эти птицы первыми прилетают в Москву после зимовки, которую они проводят в южных регионах", — говорится в релизе.Массовое возвращение пернатых вестников весны начнется ближе к апрелю, указано в публикации.
https://ria.ru/20250317/enoty-2005449359.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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