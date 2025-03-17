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В Москву вернулись грачи - РИА Новости, 17.03.2025
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Хорошие новости
 
08:18 17.03.2025 (обновлено: 12:05 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/grachi-2005417758.html
В Москву вернулись грачи
В Москву вернулись грачи - РИА Новости, 17.03.2025
В Москву вернулись грачи
В Москву начали возвращаться грачи, сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:18:00+03:00
2025-03-17T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москву начали возвращаться грачи, сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы. "Орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды заметили грачей на природных территориях города — в парке "Яуза" и Южном Тушине. Традиционно эти птицы первыми прилетают в Москву после зимовки, которую они проводят в южных регионах", — говорится в релизе.Массовое возвращение пернатых вестников весны начнется ближе к апрелю, указано в публикации.
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общество, южное тушино, москва
Хорошие новости, Общество, Южное Тушино, Москва
В Москву вернулись грачи

Орнитологи заметили грачей в парках "Яуза" и Южном Тушине в Москве

© Фото : Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города МосквыВ Москву вернулись грачи
В Москву вернулись грачи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
В Москву вернулись грачи
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москву начали возвращаться грачи, сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды заметили грачей на природных территориях города — в парке "Яуза" и Южном Тушине. Традиционно эти птицы первыми прилетают в Москву после зимовки, которую они проводят в южных регионах", — говорится в релизе.
Массовое возвращение пернатых вестников весны начнется ближе к апрелю, указано в публикации.
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