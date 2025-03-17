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Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы - РИА Новости, 17.03.2025
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16:54 17.03.2025 (обновлено: 16:56 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005534355.html
Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы
Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы - РИА Новости, 17.03.2025
Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы
Госдума планирует рассмотреть в приоритетном порядке 19 марта законопроект об установлении 9 августа - даты окончания Ленинградской битвы - днем воинской славы... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть в приоритетном порядке 19 марта законопроект об установлении 9 августа - даты окончания Ленинградской битвы - днем воинской славы России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. В пояснительной записке отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда. "Законопроект обсудим в приоритетном порядке. Будем предлагать рассмотреть его в первом чтении и в целом в среду, 19 марта", - сказал Володин журналистам. Председатель Госдумы отмечал, что установление дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы является данью уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины и всего мира от фашизма.
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общество, россия, ленинград, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ленинград, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы

Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТоржественный подъем государственного флага России
Торжественный подъем государственного флага России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Торжественный подъем государственного флага России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть в приоритетном порядке 19 марта законопроект об установлении 9 августа - даты окончания Ленинградской битвы - днем воинской славы России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. В пояснительной записке отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.
"Законопроект обсудим в приоритетном порядке. Будем предлагать рассмотреть его в первом чтении и в целом в среду, 19 марта", - сказал Володин журналистам.
Председатель Госдумы отмечал, что установление дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы является данью уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины и всего мира от фашизма.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияЛенинградВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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