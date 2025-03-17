В Госдуме сравнили общение России и Запада с шахматной партией
Депутат Шеремет: общение России с западными странами напоминает шахматную партию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общение России с западными странами напоминает партию в шахматы, которая ведется Западом не по правилам, и нашей стране придется её заканчивать шашечной игрой "Чапаев", считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошел видеомост Москва – Симферополь "Крым и Россия — вместе навсегда!", приуроченный к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов напомнил о нарушении прав русскоговорящих в странах Прибалтики, отметив, что Россия спокойно к этому относиться не будет. По его мнению, эти страны "просто хотят спровоцировать войну и выйти на большие российские просторы", но сейчас уже идёт война с Западом на территорией Украины, поэтому россияне должны быть сильными, консолидированными, и "то, что наше, мы не отдадим".
"Если я сейчас сяду против (сенатора, шахматиста Сергея) Карякина на шахматной доске, пускай он представляет Россию, а я - весь западный мир. И он будет играть по правилам, а я буду ходить любыми фигурами, как хочу. Вот они сегодня ходят фигурами, как хочу. Значит, мы им устроим "Чапаева". Поэтому нам опять надо сегодня возвращаться к тем переговорам, Ялтинской конференции, опять чертить линии, опять приводить новые правила, устанавливать часы", - прокомментировал слова Мурадова Шеремет.
Он добавил, что Запад постоянно пытается провоцировать Россию.
"Работа должна быть по всем направлениям, и дипломатическая тоже должна быть работа. Но, конечно, всё или почти всё зависит от наших бойцов, от результата специальной военной операции и от решений, которые будет принимать главнокомандующий. Конечно, мы все надеемся на нашу общую победу", - заявил сенатор от Крыма, шахматист Сергей Карякин.