https://ria.ru/20250317/gosduma-2005455432.html

В ГД предложили правительству вводить требования к разведению животных

В ГД предложили правительству вводить требования к разведению животных - РИА Новости, 17.03.2025

В ГД предложили правительству вводить требования к разведению животных

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил на отзыв в кабмин РФ законопроект, которым предлагается наделить правительство... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:45:00+03:00

2025-03-17T11:45:00+03:00

2025-03-17T11:45:00+03:00

общество

россия

владимир бурматов

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил на отзыв в кабмин РФ законопроект, которым предлагается наделить правительство правом устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, а также определять порядок реализации потомства животных, регламентируя эту сферу деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается наделить правительство РФ правом устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, а также определять порядок реализации потомства животных, регламентируя эту сферу деятельности", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству данные требования не установлены. По мнению парламентария, это имеет серьезные деструктивные последствия, выраженные в бесконтрольном коммерческом разведении животных, в том числе - в условиях, непригодных для их содержания, неконтролируемой торговле ими, многочисленных фактах мошенничества и злоупотреблений в данной сфере, включая подделку родословных и продажу якобы "породистых" животных, таковыми по факту не являющимися, торговлю больными и зараженными животными, являющимися переносчиками заболеваний, опасных для других животных, а также для человека. "Достоянием СМИ регулярно становятся факты содержания в антисанитарных условиях в квартирах и частных домах десятков животных, которых бесконтрольно разводят в коммерческих целях, что, с одной стороны, является жестоким обращением с животными, а с другой - представляет собой проблему для других жильцов, вынужденных мириться с таким соседством", - подчеркивается в документе. По мнению Бурматова, сложившаяся ситуация требует эффективного регулирования сферы коммерческого разведения животных, а также установления требований к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, перечня случаев, при которых допускается реализация потомства животных и порядка их реализации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что в ряде субъектов России проблема нападения бездомных животных на людей стоит остро, и "регион должен иметь полномочия ее решить". По его словам, гибель детей от нападений собак - страшная трагедия, и необходимо сделать все, чтобы это не повторялось. -0-

https://ria.ru/20250316/shtraf-2005313175.html

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общество, россия, владимир бурматов, вячеслав володин, госдума рф