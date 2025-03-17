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В ГД одобрили увеличение штрафа за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 17.03.2025
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11:32 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005451663.html
В ГД одобрили увеличение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
В ГД одобрили увеличение штрафа за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 17.03.2025
В ГД одобрили увеличение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:32:00+03:00
2025-03-17T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Законопроектом предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью 2.1. Частью 2 статьи 21.5 в настоящее время установлен штраф от 1 до 5 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде. Законопроектом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. -0-
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД одобрили увеличение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

Комитет ГД поддержал увеличение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Законопроектом предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью 2.1. Частью 2 статьи 21.5 в настоящее время установлен штраф от 1 до 5 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде.
Законопроектом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. -0-
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