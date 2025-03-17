Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005431033.html
В ГД предложили ввести на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО
В ГД предложили ввести на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО - РИА Новости, 17.03.2025
В ГД предложили ввести на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО
Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внедрить на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО, документ есть в распоряжении... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:10:00+03:00
2025-03-17T10:10:00+03:00
общество
россия
сардана авксентьева
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861769_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_914c6c208bf06b4ee1f02bc2efc2bf8b.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внедрить на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение депутат направила в Минцифры РФ. "Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения на Едином портале государственных услуг ("Госуслуги") функции по оформлению полиса ОСАГО", - сказано в документе. Отмечается, что сейчас для получения полиса граждане вынуждены тратить время на посещение офисов страховщиков, зачастую стоять в очередях. Альтернативой является электронное оформление ОСАГО через сайты страховых компаний, однако такое оформление также далеко не всегда проходит гладко: страховые компании часто уклоняются от продажи ОСАГО дистанционным способом. По словам автора обращения, распространены случаи навязывания дополнительных услуг при продаже ОСАГО (например, требования одновременно приобрести добровольную страховку жизни или имущества). Кроме того, страховые компании часто отказывают гражданам в выдаче полиса ОСАГО в "убыточных" для страховщиков регионах. При этом в отдельных регионах страховщики также часто отказывают гражданам в электронном оформлении полиса ОСАГО, ссылаясь на высокие риски мошенничества в этих регионах. "Таким образом, текущий порядок дистанционного приобретения ОСАГО нередко оборачивается для граждан бюрократической волокитой, техническими сбоями и попытками навязать ненужные услуги, что подрывает доверие к системе обязательного страхования", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250301/uchet-2002377563.html
https://ria.ru/20250113/shtraf-1993212901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861769_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95b1eb7f001b925501c07a605520e5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сардана авксентьева, осаго
Общество, Россия, Сардана Авксентьева, ОСАГО
В ГД предложили ввести на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО

Депутат Авксентьева предложила ввести на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внедрить на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Такое обращение депутат направила в Минцифры РФ.
Девушка осматривает салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Водителям сообщили об изменениях правил постановки авто на учет с 1 марта
1 марта, 03:14
"Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения на Едином портале государственных услуг ("Госуслуги") функции по оформлению полиса ОСАГО", - сказано в документе.
Отмечается, что сейчас для получения полиса граждане вынуждены тратить время на посещение офисов страховщиков, зачастую стоять в очередях. Альтернативой является электронное оформление ОСАГО через сайты страховых компаний, однако такое оформление также далеко не всегда проходит гладко: страховые компании часто уклоняются от продажи ОСАГО дистанционным способом.
По словам автора обращения, распространены случаи навязывания дополнительных услуг при продаже ОСАГО (например, требования одновременно приобрести добровольную страховку жизни или имущества). Кроме того, страховые компании часто отказывают гражданам в выдаче полиса ОСАГО в "убыточных" для страховщиков регионах. При этом в отдельных регионах страховщики также часто отказывают гражданам в электронном оформлении полиса ОСАГО, ссылаясь на высокие риски мошенничества в этих регионах.
"Таким образом, текущий порядок дистанционного приобретения ОСАГО нередко оборачивается для граждан бюрократической волокитой, техническими сбоями и попытками навязать ненужные услуги, что подрывает доверие к системе обязательного страхования", - сказано в документе.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто
13 января, 02:16
 
ОбществоРоссияСардана АвксентьеваОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала