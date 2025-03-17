Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 17.03.2025 (обновлено: 02:03 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/gosduma-2005397313.html
В Госдуму внесут проект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ
В Госдуму внесут проект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ - РИА Новости, 17.03.2025
В Госдуму внесут проект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается усилить... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T01:05:00+03:00
2025-03-17T02:03:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
жкх
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, в частности предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и бездействуют при проблемах с многоквартирными домами. В документах сказано, что в настоящее время штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Законопроектом предлагается существенно повысить санкции: за нарушение правил содержания жилых домов штраф для должностных лиц предлагается увеличить с 4-5 тысяч до 20-30 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами: с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 30-50 тысяч рублей. Также предлагается ужесточить наказание за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ: штрафы вырастут с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 30-50 тысяч рублей. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, "наплевательское" отношение к жалобам жильцов со стороны управляющих компаний депутаты ЛДПР фиксируют повсеместно и получают тысячи обращений из разных регионов с просьбой помочь с ними. "Надо наводить порядок в этой сфере. Первый шаг к этому - повысить персональную ответственность руководства, существенно увеличив штрафы для должностных лиц за бездействие в ответ на обращения жильцов многоквартирных домов", - сказал он.
https://ria.ru/20250219/minstroy-2000206317.html
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995062680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, жкх, госдума рф
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, ЖКХ, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ

ЛДПР предложила увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ до 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, в частности предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Минстрой предложил вернуться к идее единого платежного документа за ЖКУ
19 февраля, 08:10
Отмечается, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.
В документах сказано, что в настоящее время штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Законопроектом предлагается существенно повысить санкции: за нарушение правил содержания жилых домов штраф для должностных лиц предлагается увеличить с 4-5 тысяч до 20-30 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами: с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 30-50 тысяч рублей. Также предлагается ужесточить наказание за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ: штрафы вырастут с 5-10 до 20-30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 30-50 тысяч рублей.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, "наплевательское" отношение к жалобам жильцов со стороны управляющих компаний депутаты ЛДПР фиксируют повсеместно и получают тысячи обращений из разных регионов с просьбой помочь с ними.
"Надо наводить порядок в этой сфере. Первый шаг к этому - повысить персональную ответственность руководства, существенно увеличив штрафы для должностных лиц за бездействие в ответ на обращения жильцов многоквартирных домов", - сказал он.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В ГД внесут проект о дистанционном участии жильцов в домовых собраниях
23 января, 04:12
 
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРЖКХГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала