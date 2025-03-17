https://ria.ru/20250317/google-2005428891.html
Долг "дочки" Google перед телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей
Долг "дочки" Google перед телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей - РИА Новости, 17.03.2025
Долг "дочки" Google перед телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей
Задолженность ООО "Гугл" перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований в деле о банкротстве этого российского подразделения Google,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:57:00+03:00
2025-03-17T09:57:00+03:00
2025-03-17T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Задолженность ООО "Гугл" перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований в деле о банкротстве этого российского подразделения Google, составляет более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число), сообщил РИА Новости конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский."Всего в этом реестре 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей", - сказал Таляровский. Он пояснил, что в отличие от обязательств американского Google, которые продолжают увеличиваться, долг "Гугла" рассчитан на дату признания его банкротом и зафиксирован.Как пояснил конкурсный управляющий, в деле о банкротстве текущие кредиторы могут рассчитывать в основном на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности. И в этом случае все указанные кредиторы совместно даже при исполнении судебных актов по субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях смогут претендовать только на совокупную величину активов Google в юрисдикции по месту признания (а в конечном счете на величину капитализации Alphabet)."И установленный на основании российских судебных актов размер требований будет иметь значение прежде всего для определения пропорции доли соответствующего канала в отношении того или иного объема взысканных средств", - сказал Таляровский.Требования к компании основаны на решениях судов, которые по искам телеканалов обязали структуры Google, в том числе российский "Гугл", разблокировать их YouTube-каналы. На случай неисполнения решения суды взыскали с ответчиков судебную неустойку (астрент), которая увеличивается в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения.На заседании арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве "Гугла" 17 февраля сообщалось, что размер неустойки для американской Google достиг 2,8 дуодециллиона рублей (сумма с 39 нулями). В то же время суд указал, что начисление неустойки в отношении российского "Гугла" прекратилось в день признания его банкротом."Признание ООО "Гугл" банкротом… является свидетельством объективной невозможности исполнения ООО "Гугл" судебных актов о восстановлении доступа телеканалов к сервисам Google. В связи с этим требования телеканалов о взыскании судебной неустойки не подлежат начислению и удовлетворению с даты признания должника банкротом (с 18.10.2023)", - говорится в определении суда. После этого конкурсный управляющий произвел расчет астрента на дату решения о банкротстве.На том же заседании суд признал требования телеканалов текущими, так как они возникли после возбуждения дела о банкротстве "Гугла". Такие требования удовлетворяются раньше требований кредиторов, включенных в реестр.
https://ria.ru/20250301/sud-2002407509.html
https://ria.ru/20250221/google--2000722252.html
https://ria.ru/20250307/google-2003589777.html
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экономика, google, москва
Экономика, Google, Москва
Долг "дочки" Google перед телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей
Таляровский: долг дочки Google составляет более 91,5 квинтиллиона рублей
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Задолженность ООО "Гугл" перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований в деле о банкротстве этого российского подразделения Google, составляет более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число), сообщил РИА Новости конкурсный управляющий "Гугла" Валерий Таляровский.
"Всего в этом реестре 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей", - сказал Таляровский. Он пояснил, что в отличие от обязательств американского Google
, которые продолжают увеличиваться, долг "Гугла" рассчитан на дату признания его банкротом и зафиксирован.
Как пояснил конкурсный управляющий, в деле о банкротстве текущие кредиторы могут рассчитывать в основном на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности. И в этом случае все указанные кредиторы совместно даже при исполнении судебных актов по субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях смогут претендовать только на совокупную величину активов Google в юрисдикции по месту признания (а в конечном счете на величину капитализации Alphabet).
"И установленный на основании российских судебных актов размер требований будет иметь значение прежде всего для определения пропорции доли соответствующего канала в отношении того или иного объема взысканных средств", - сказал Таляровский.
Требования к компании основаны на решениях судов, которые по искам телеканалов обязали структуры Google, в том числе российский "Гугл", разблокировать их YouTube-каналы. На случай неисполнения решения суды взыскали с ответчиков судебную неустойку (астрент), которая увеличивается в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения.
На заседании арбитражного суда Москвы
по делу о банкротстве "Гугла" 17 февраля сообщалось, что размер неустойки для американской Google достиг 2,8 дуодециллиона рублей (сумма с 39 нулями). В то же время суд указал, что начисление неустойки в отношении российского "Гугла" прекратилось в день признания его банкротом.
"Признание ООО "Гугл" банкротом… является свидетельством объективной невозможности исполнения ООО "Гугл" судебных актов о восстановлении доступа телеканалов к сервисам Google. В связи с этим требования телеканалов о взыскании судебной неустойки не подлежат начислению и удовлетворению с даты признания должника банкротом (с 18.10.2023)", - говорится в определении суда. После этого конкурсный управляющий произвел расчет астрента на дату решения о банкротстве.
На том же заседании суд признал требования телеканалов текущими, так как они возникли после возбуждения дела о банкротстве "Гугла". Такие требования удовлетворяются раньше требований кредиторов, включенных в реестр.