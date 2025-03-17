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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:15 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/gladkov-2005600022.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2025
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T22:15:00+03:00
2025-03-17T22:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 21.33 мск, ее отменили через 20 минут. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250317/vsu-2005507676.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность

Гладков: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 21.33 мск, ее отменили через 20 минут.
"Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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