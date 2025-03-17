https://ria.ru/20250317/gladkov-2005598008.html

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2025

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T21:45:00+03:00

2025-03-17T21:45:00+03:00

2025-03-17T21:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

атака беспилотников на москву и подмосковье

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Четвертая за день угроза ракетного обстрела объявлена через 9 минут после отмены предыдущей. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250317/opasnost-2005597481.html

белгородская область

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2025

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, атака беспилотников на москву и подмосковье