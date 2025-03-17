https://ria.ru/20250317/gladkov-2005598008.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.03.2025
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:45:00+03:00
2025-03-17T21:45:00+03:00
2025-03-17T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
атака беспилотников на москву и подмосковье
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Четвертая за день угроза ракетного обстрела объявлена через 9 минут после отмены предыдущей. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250317/opasnost-2005597481.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность