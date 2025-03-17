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Чистый убыток "Газпрома" в 2024 году составил 1,076 триллиона рублей - РИА Новости, 17.03.2025
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20:02 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/gazprom-2005586839.html
Чистый убыток "Газпрома" в 2024 году составил 1,076 триллиона рублей
Чистый убыток "Газпрома" в 2024 году составил 1,076 триллиона рублей - РИА Новости, 17.03.2025
Чистый убыток "Газпрома" в 2024 году составил 1,076 триллиона рублей
Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T20:02:00+03:00
2025-03-17T20:02:00+03:00
экономика
газпром
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. "Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 миллиардов рублей и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 миллиардов рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года", - пояснили в "Газпроме".
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экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
Чистый убыток "Газпрома" в 2024 году составил 1,076 триллиона рублей

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в 2024 году составил 1,076 триллиона рублей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
"Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 миллиардов рублей и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 миллиардов рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года", - пояснили в "Газпроме".
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