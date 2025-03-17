https://ria.ru/20250317/gazprom-2005586839.html

Чистый убыток "Газпрома" в 2024 году составил 1,076 триллиона рублей

Чистый убыток "Газпрома" в 2024 году составил 1,076 триллиона рублей - РИА Новости, 17.03.2025

Чистый убыток "Газпрома" в 2024 году составил 1,076 триллиона рублей

Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T20:02:00+03:00

2025-03-17T20:02:00+03:00

2025-03-17T20:02:00+03:00

экономика

газпром

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ за 2024 год составил 1,076 триллиона рублей против прибыли 695,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. "Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 миллиардов рублей и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 миллиардов рублей в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года", - пояснили в "Газпроме".

https://ria.ru/20250206/spp-1997690088.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, газпром, россия