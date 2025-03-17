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"Полный крах". На Западе высказались о российской операции "Поток"
"Полный крах". На Западе высказались о российской операции "Поток" - РИА Новости, 17.03.2025
"Полный крах". На Западе высказались о российской операции "Поток"
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X восхитился знаменитой операцией российской армии "Поток". РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:28:00+03:00
2025-03-17T14:28:00+03:00
2025-03-17T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
чей боуз
россия
дмитрий песков
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X восхитился знаменитой операцией российской армии "Поток"."Целый батальон российского спецназа оказался за украинскими линиями, пройдя 15 километров по трубопроводу. Это ускорило полный крах в Судже. Легендарная операция", — написал он.Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.
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"70 метров проходим, 5 минут отдыхаем". Подробности знаменитой операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже.
Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма".
2025-03-17T14:28
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суджа, курская область, чей боуз, россия, дмитрий песков, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Чей Боуз, Россия, Дмитрий Песков, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
"Полный крах". На Западе высказались о российской операции "Поток"
Журналист Боуз назвал операцию "Поток" ВС России легендарной