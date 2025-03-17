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"Полный крах". На Западе высказались о российской операции "Поток" - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 17.03.2025 (обновлено: 16:13 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/flow-2005498588.html
"Полный крах". На Западе высказались о российской операции "Поток"
"Полный крах". На Западе высказались о российской операции "Поток" - РИА Новости, 17.03.2025
"Полный крах". На Западе высказались о российской операции "Поток"
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X восхитился знаменитой операцией российской армии "Поток". РИА Новости, 17.03.2025
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2025-03-17T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
чей боуз
россия
дмитрий песков
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X восхитился знаменитой операцией российской армии "Поток"."Целый батальон российского спецназа оказался за украинскими линиями, пройдя 15 километров по трубопроводу. Это ускорило полный крах в Судже. Легендарная операция", — написал он.Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.
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"70 метров проходим, 5 минут отдыхаем". Подробности знаменитой операции "Поток"
Благодаря успешной операции "Поток" российские войска оставили боевые подразделения ВСУ на передовой без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, уничтожив их в Судже. Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма".
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суджа, курская область, чей боуз, россия, дмитрий песков, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Чей Боуз, Россия, Дмитрий Песков, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
"Полный крах". На Западе высказались о российской операции "Поток"

Журналист Боуз назвал операцию "Поток" ВС России легендарной

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X восхитился знаменитой операцией российской армии "Поток".
"Целый батальон российского спецназа оказался за украинскими линиями, пройдя 15 километров по трубопроводу. Это ускорило полный крах в Судже. Легендарная операция", — написал он.
Как сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате они освободили промышленную зону города.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции по проникновению в тыл врага в Курской области будут представлены к наградам.
Из трубы в атаку: как проходила операция Поток - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Минобороны рассказало подробности об операции "Поток" в Курской области
Вчера, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьЧей БоузРоссияДмитрий ПесковВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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