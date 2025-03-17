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Дерзкое заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 17.03.2025 (обновлено: 09:42 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/filippo-2005422317.html
Дерзкое заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции
Дерзкое заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 17.03.2025
Дерзкое заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует Россию своим заявлением об отправке западных военных на Украину, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:05:00+03:00
2025-03-17T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
россия
украина
франция
флориан филиппо
нато
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует Россию своим заявлением об отправке западных военных на Украину, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Политик добавил, что становится очевидным нежелание французского президента способствовать мирному завершению конфликта. "Провокации каждый день!" — написал он. Филиппо отметил, что французские солдаты должны оставаться дома и не ехать на Украину. На прошлой неделе Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы. Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
https://ria.ru/20250317/rubio-2005418713.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция, флориан филиппо, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Франция, Флориан Филиппо, НАТО, Евросоюз
Дерзкое заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции

Филиппо: Макрон провоцирует Россию заявлением о западных военных на Украине

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует Россию своим заявлением об отправке западных военных на Украину, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

Политик добавил, что становится очевидным нежелание французского президента способствовать мирному завершению конфликта.
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"Провокации каждый день!" — написал он.

Филиппо отметил, что французские солдаты должны оставаться дома и не ехать на Украину.

На прошлой неделе Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы.

Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронРоссияУкраинаФранцияФлориан ФилиппоНАТОЕвросоюз
 
 
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