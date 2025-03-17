https://ria.ru/20250317/filippo-2005422317.html

Дерзкое заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции

Дерзкое заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 17.03.2025

Дерзкое заявление Макрона о России вызвало ярость во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует Россию своим заявлением об отправке западных военных на Украину, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T09:05:00+03:00

2025-03-17T09:05:00+03:00

2025-03-17T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует Россию своим заявлением об отправке западных военных на Украину, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Политик добавил, что становится очевидным нежелание французского президента способствовать мирному завершению конфликта. "Провокации каждый день!" — написал он. Филиппо отметил, что французские солдаты должны оставаться дома и не ехать на Украину. На прошлой неделе Макрон заявил, что европейские страны, которые договорятся об отправке военного контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия Москвы. Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.

https://ria.ru/20250317/rubio-2005418713.html

https://ria.ru/20250317/malinen-2005426547.html

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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция, флориан филиппо, нато, евросоюз