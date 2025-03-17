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Вице-губернатор Ростовской области Федотова покинула пост - РИА Новости, 17.03.2025
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12:48 17.03.2025 (обновлено: 12:57 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/fedotova-2005471555.html
Вице-губернатор Ростовской области Федотова покинула пост
Вице-губернатор Ростовской области Федотова покинула пост - РИА Новости, 17.03.2025
Вице-губернатор Ростовской области Федотова покинула пост
Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова, в отношении которой расследуется уголовное дело, покинула пост в связи с истечением срока контракта, сообщил... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:48:00+03:00
2025-03-17T12:57:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова, в отношении которой расследуется уголовное дело, покинула пост в связи с истечением срока контракта, сообщил РИА Новости замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин. "Правительство Ростовской области расторгло контракт с Федотовой в связи с истечением срока его действия", - сказал он. Федотову задержали в начале февраля текущего года. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах. По информации следствия, свою вину Федотова не признает.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Вице-губернатор Ростовской области Федотова покинула пост

Вице-губернатор Ростовской области Федотова покинула пост по истечении контракта

© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской областиЛилия Федотова
Лилия Федотова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской области
Лилия Федотова. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова, в отношении которой расследуется уголовное дело, покинула пост в связи с истечением срока контракта, сообщил РИА Новости замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.
"Правительство Ростовской области расторгло контракт с Федотовой в связи с истечением срока его действия", - сказал он.
Федотову задержали в начале февраля текущего года. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.
Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.
По информации следствия, свою вину Федотова не признает.
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