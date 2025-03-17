ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты
ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты
Покупательница в гипермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупнейшим торговым сетям, кто еще не присоединился к этой инициативе, сообщили в ведомстве.
"ФАС предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. <...> Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе. <...> ФАС России совместно с другими органами власти работает над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров", — говорится в релизе.
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Речь идет о торговых сетях:
- "О'кей";
- "Лента";
- "Метро";
- "Зельгрос";
- "Мария Ра";
- "Магнолия";
- "Монетка";
- "Верный";
- "Спар";
- "ВкусВилл";
- "Азбука вкуса".
ФАС предложила проработать с ними этот вопрос Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). При согласии сети направят в ведомство информацию о товарных позициях, по которым возьмут добровольные обязательства.
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В службе отметили, что присоединение ретейлеров к этой инициативе повысит ценовую доступность социально значимых продуктов питания и конкурентоспособность этих сетей.
В конце 2024 года ведомство предложило дополнительно ограничить наценки на социально значимые продукты в случае их отсутствия, а если они уже приняты — рассмотреть расширение перечня таких товаров.
Список продукции с ограниченной наценкой до 5-10% расширили тогда 11 ретейлеров: сети группы "Х5" ("Пятерочка", "Перекресток", "Слата", "Красный Яр", "Виктория", "Покупочка", интернет-гипермаркет "Впрок"), а также "Ашан", "Атак", "Магнит" и "Дикси".
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