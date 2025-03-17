Рейтинг@Mail.ru
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 17.03.2025 (обновлено: 13:45 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/fas-2005474764.html
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты - РИА Новости, 17.03.2025
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупнейшим торговым сетям, кто еще не присоединился к этой РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:03:00+03:00
2025-03-17T13:45:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
монетка
верный
общество
о'кей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733949_419:0:2974:1437_1920x0_80_0_0_5b968787f7ffceb81a538c39df7c301a.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупнейшим торговым сетям, кто еще не присоединился к этой инициативе, сообщили в ведомстве."ФАС предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. &lt;...&gt; Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе. &lt;...&gt; ФАС России совместно с другими органами власти работает над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров", — говорится в релизе.Речь идет о торговых сетях:ФАС предложила проработать с ними этот вопрос Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). При согласии сети направят в ведомство информацию о товарных позициях, по которым возьмут добровольные обязательства.В службе отметили, что присоединение ретейлеров к этой инициативе повысит ценовую доступность социально значимых продуктов питания и конкурентоспособность этих сетей.В конце 2024 года ведомство предложило дополнительно ограничить наценки на социально значимые продукты в случае их отсутствия, а если они уже приняты — рассмотреть расширение перечня таких товаров.Список продукции с ограниченной наценкой до 5-10% расширили тогда 11 ретейлеров: сети группы "Х5" ("Пятерочка", "Перекресток", "Слата", "Красный Яр", "Виктория", "Покупочка", интернет-гипермаркет "Впрок"), а также "Ашан", "Атак", "Магнит" и "Дикси".
https://ria.ru/20250313/fas-2004835059.html
https://ria.ru/20250312/tseny-2004603679.html
https://ria.ru/20250130/mayonez-1996281505.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733949_359:0:2685:1744_1920x0_80_0_0_87bae173e1d7fbe22f49b1362ae6c632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), монетка, верный, общество, о'кей
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Монетка, Верный, Общество, О'Кей
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты

ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты

© РИА Новости / Максим БлиновПокупательница в гипермаркете
Покупательница в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Покупательница в гипермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупнейшим торговым сетям, кто еще не присоединился к этой инициативе, сообщили в ведомстве.
"ФАС предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. <...> Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе. <...> ФАС России совместно с другими органами власти работает над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров", — говорится в релизе.
Помидоры - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов
13 марта, 18:41
Речь идет о торговых сетях:
  • "О'кей";
  • "Лента";
  • "Метро";
  • "Зельгрос";
  • "Мария Ра";
  • "Магнолия";
  • "Монетка";
  • "Верный";
  • "Спар";
  • "ВкусВилл";
  • "Азбука вкуса".
ФАС предложила проработать с ними этот вопрос Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). При согласии сети направят в ведомство информацию о товарных позициях, по которым возьмут добровольные обязательства.
Огурцы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В России снизились цены на огурцы и куриные яйца
12 марта, 19:07
В службе отметили, что присоединение ретейлеров к этой инициативе повысит ценовую доступность социально значимых продуктов питания и конкурентоспособность этих сетей.
В конце 2024 года ведомство предложило дополнительно ограничить наценки на социально значимые продукты в случае их отсутствия, а если они уже приняты — рассмотреть расширение перечня таких товаров.
Список продукции с ограниченной наценкой до 5-10% расширили тогда 11 ретейлеров: сети группы "Х5" ("Пятерочка", "Перекресток", "Слата", "Красный Яр", "Виктория", "Покупочка", интернет-гипермаркет "Впрок"), а также "Ашан", "Атак", "Магнит" и "Дикси".
Покупатели в оптово-розничном магазине-складе самообслуживания - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ФАС проверит цены на майонез и соль
30 января, 10:47
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МонеткаВерныйОбществоО'Кей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала