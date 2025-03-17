https://ria.ru/20250317/fas-2005474764.html

ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты

ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты - РИА Новости, 17.03.2025

ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупнейшим торговым сетям, кто еще не присоединился к этой РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:03:00+03:00

2025-03-17T13:03:00+03:00

2025-03-17T13:45:00+03:00

экономика

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить наценки на социально значимые продукты крупнейшим торговым сетям, кто еще не присоединился к этой инициативе, сообщили в ведомстве."ФАС предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. <...> Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе. <...> ФАС России совместно с другими органами власти работает над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров", — говорится в релизе.Речь идет о торговых сетях:ФАС предложила проработать с ними этот вопрос Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). При согласии сети направят в ведомство информацию о товарных позициях, по которым возьмут добровольные обязательства.В службе отметили, что присоединение ретейлеров к этой инициативе повысит ценовую доступность социально значимых продуктов питания и конкурентоспособность этих сетей.В конце 2024 года ведомство предложило дополнительно ограничить наценки на социально значимые продукты в случае их отсутствия, а если они уже приняты — рассмотреть расширение перечня таких товаров.Список продукции с ограниченной наценкой до 5-10% расширили тогда 11 ретейлеров: сети группы "Х5" ("Пятерочка", "Перекресток", "Слата", "Красный Яр", "Виктория", "Покупочка", интернет-гипермаркет "Впрок"), а также "Ашан", "Атак", "Магнит" и "Дикси".

https://ria.ru/20250313/fas-2004835059.html

https://ria.ru/20250312/tseny-2004603679.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), монетка, верный, общество, о'кей