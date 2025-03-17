Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/evrosoyuz-2005395819.html
Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине - РИА Новости, 17.03.2025
Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине
Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T00:53:00+03:00
2025-03-17T00:53:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния с Россией и отношения с США, в которых Брюссель констатирует все больше разногласий. Ожидается, что к главам МИД ЕС при обсуждении Украины по видеосвязи присоединится украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он расскажет о текущей ситуации. Основными темами в украинском досье станут инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, мирное урегулирование, а также "продолжение оказания давления на Россию". Ранее в Брюсселе на фоне информации о возможном ослаблении антироссийских санкций со стороны США в случае достижения договоренностей по Украине заявили, что не рассматривают снижение санкционного давления, напротив, обсуждают следующий пакет. Кроме того, будет обсуждаться желание ЕС участвовать в мирном процессе, куда его принципиально не пускает Вашингтон, отказывающийся от контактов с представителями евроинститутов. Ожидается, что одной из важных тем на министерской встрече в этой связи станут и отношения ЕС с США, которые после прихода к власти администрации Дональда Трампа переживают острый кризис. Вашингтон уже ввел ряд импортных пошлин на европейские товары и угрожает расширять такие меры. Кроме того, в США требуют от стран ЕС значительно увеличивать расходы на оборону, угрожая в противном случае прекратить поддерживать европейскую безопасность. Обострение конфликта на Ближнем Востоке и ситуация в Сирии на фоне вспышки насилия на сирийском побережье, где с 6 марта могли погибнуть не менее 1,5 тысячи гражданских лиц, также будут обсуждаться на встрече в Брюсселе. В рамках заседания Кая Каллас проведет очередную конференцию доноров Сирии для сбора средств "на мирный переход власти". Встреча европейских министров иностранных дел стартует в 08.00 по местному времени (10.00 мск) и завершится пресс-конференцией Каллас в районе 14.00 (16.00 мск). После министерской встречи начнется конференция доноров Сирии, которая продолжится до вечера. В конце февраля Владимир Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева. Уже в марте в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
https://ria.ru/20250218/ukraina-2000098537.html
https://ria.ru/20250316/voennye-2005385654.html
https://ria.ru/20250314/orban-2004947680.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, кайя каллас, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кайя Каллас, Евросоюз
Главы МИД стран ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят урегулирование на Украине и противостояние с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят на заседании в понедельник мирное урегулирование на Украине, а также продолжение противостояния с Россией и отношения с США, в которых Брюссель констатирует все больше разногласий.
Ожидается, что к главам МИД ЕС при обсуждении Украины по видеосвязи присоединится украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он расскажет о текущей ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет заменить Украине НАТО
15 марта, 08:00
Основными темами в украинском досье станут инициатива главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Киеву на 2025 год, мирное урегулирование, а также "продолжение оказания давления на Россию".
Ранее в Брюсселе на фоне информации о возможном ослаблении антироссийских санкций со стороны США в случае достижения договоренностей по Украине заявили, что не рассматривают снижение санкционного давления, напротив, обсуждают следующий пакет.
Кроме того, будет обсуждаться желание ЕС участвовать в мирном процессе, куда его принципиально не пускает Вашингтон, отказывающийся от контактов с представителями евроинститутов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Еврокомиссии прокомментировали слова Лаврова о переговорах по Украине
18 февраля, 16:38
Ожидается, что одной из важных тем на министерской встрече в этой связи станут и отношения ЕС с США, которые после прихода к власти администрации Дональда Трампа переживают острый кризис. Вашингтон уже ввел ряд импортных пошлин на европейские товары и угрожает расширять такие меры. Кроме того, в США требуют от стран ЕС значительно увеличивать расходы на оборону, угрожая в противном случае прекратить поддерживать европейскую безопасность.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке и ситуация в Сирии на фоне вспышки насилия на сирийском побережье, где с 6 марта могли погибнуть не менее 1,5 тысячи гражданских лиц, также будут обсуждаться на встрече в Брюсселе. В рамках заседания Кая Каллас проведет очередную конференцию доноров Сирии для сбора средств "на мирный переход власти".
Встреча европейских министров иностранных дел стартует в 08.00 по местному времени (10.00 мск) и завершится пресс-конференцией Каллас в районе 14.00 (16.00 мск). После министерской встречи начнется конференция доноров Сирии, которая продолжится до вечера.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Симоньян прокомментировала планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину
Вчера, 22:52
В конце февраля Владимир Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента РФ: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Уже в марте в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин позднее заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Орбан прокомментировал идею вступления Украины в ЕС
14 марта, 11:53
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала