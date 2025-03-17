Фицо выступил за восстановление транзита газа через Украину
Фицо: ЕС никогда не будет конкурентоспособным без транзита газа через Украину
© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Европа никогда не будет конкурентоспособной без транзита газа через Украину, Словакия продолжит работу, направленную на его восстановление, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Фицо в понедельник сообщил, что принял в правительстве послов стран Европейского союза.
“Прежде всего, я обратил внимание на то, что без транзита газа через Украину Европа никогда не будет конкурентоспособной, Словакия будет продолжать свое дипломатическое наступление для восстановления этого транзита”, - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), подводя итоги встречи с европейскими дипломатами.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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