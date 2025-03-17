https://ria.ru/20250317/evropa-2005504864.html

Фицо выступил за восстановление транзита газа через Украину

Фицо выступил за восстановление транзита газа через Украину - РИА Новости, 17.03.2025

Фицо выступил за восстановление транзита газа через Украину

Европа никогда не будет конкурентоспособной без транзита газа через Украину, Словакия продолжит работу, направленную на его восстановление, заявил словацкий... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:58:00+03:00

2025-03-17T14:58:00+03:00

2025-03-17T14:58:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Европа никогда не будет конкурентоспособной без транзита газа через Украину, Словакия продолжит работу, направленную на его восстановление, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Фицо в понедельник сообщил, что принял в правительстве послов стран Европейского союза. “Прежде всего, я обратил внимание на то, что без транзита газа через Украину Европа никогда не будет конкурентоспособной, Словакия будет продолжать свое дипломатическое наступление для восстановления этого транзита”, - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), подводя итоги встречи с европейскими дипломатами. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250315/slovakija-2005183413.html

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