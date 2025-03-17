https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html

"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну

"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну - РИА Новости, 17.03.2025

"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну

Европа движется в направлении мировой войны. Причем движется, ускоряя ход, под воодушевляющий барабанный бой, с какой-то неистовой бравадой и безрассудством. Во РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:00:00+03:00

2025-03-17T08:00:00+03:00

2025-03-17T08:01:00+03:00

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Европа движется в направлении мировой войны. Причем движется, ускоряя ход, под воодушевляющий барабанный бой, с какой-то неистовой бравадой и безрассудством. Во всяком случае, события последних нескольких дней свидетельствуют именно об этом.Сначала последовало скандальное решение Еврокомиссии, которая, вообще не имея на то мандата, приняла решение о милитаризации ("перевооружении") Европы, позабыв спросить об этом государства, входящие в состав ЕС. Затем последовали очные и заочные заседания "коалиции воли", которая принимает провокационные решения об отправке "миротворцев" на Украину.За лидерство в этой "коалиции" борются премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, поэтому они конкурируют и в эпатажности своих заявлений. Британец решительно заявил, что "на Россию надо давить" и не спрашивать ее разрешения на "миротворцев". А затем и Макрон заявил о том, что Россия не вправе накладывать вето на данный вопрос, и даже определил Киев, Одессу и Львов как места будущей дислокации будущего "миротворческого" контингента.И уже на следующей неделе в Лондоне собирают западных генералов для оперативного планирования этой миссии. Хотя даже министр обороны Италии Гвидо Крозетто напоминает им, что без мирного соглашения эти планы бесполезны: "Решение о том, как обставить дом, когда архитектор еще не выполнил проект, является практически невыполнимой миссией".При этом вопросы, связанные с возможным риском прямого военного столкновения с Россией, эти деятели напрочь игнорируют, как это сделал Кир Стармер на пресс-конференции по итогам субботнего онлайн-заседания "коалиции воли". А ведь совсем недавно он совершенно завис на вопросе, который ему в лоб задал президент США Дональд Трамп в Белом доме: "Сможете ли вы справиться с русскими самостоятельно?" И уж после того, наверное, имел возможность подумать и сформулировать более или менее внятный ответ.А ответ очевиден. Европейские эксперты в основном согласны с тем, что без Америки Европа не справится. И даже производители оружия, заинтересованные в милитаризации, признают, что у них в ближайшие годы не будет возможности выйти на тот уровень, которые от них требуют политики. Датская газета Politiken, изучив мнение сотрудников сектора ВПК, пришла к выводу: "Десятилетия разоружения и деиндустриализации в Европе привели к тому, что цепочки поставок не готовы к внезапному резкому росту спроса. А некоторые компании уже сообщают о трудностях с поиском квалифицированных сотрудников". Вот вам и "перевооружение Европы".Но есть препятствия и политического свойства. Например, европейцы внезапно осознали бесполезность военного блока НАТО. Бывший министр обороны Дании Ханс Энгель возмутился тем, как генсек альянса Марк Рютте подхихикивал заявлениям Трампа по поводу его планов "аннексировать Гренландию" и потребовал от НАТО дать решительный ответ Трампу. А какой ответ может дать генсек блока, который целиком и полностью зависит от Америки?Кроме того, безумный план Урсулы фон дер Ляйен уже расколол европейские страны, приведя к политическому кризису в некоторых из них. К примеру, неожиданным для многих стало голосование в парламенте Нидерландов, где три из четырех партий, входящих в правящую коалицию, отвергли план "перевооружения". Соответственно, возник закономерный вопрос: а кого же представляет премьер этой страны Дик Схоф, который голосовал на саммите лидеров ЕС за этот план, а теперь отказался подчиниться решению назначивших его парламентариев?Газета NRC в этой связи напоминает, что Схоф является "премьер-министром без партии" и всегда использовал местоимение "мы", говоря о решении своего правительства. А теперь вдруг, говоря о выделении 3,5 миллиарда евро для Украины, произнес фразу "Я взял на себя ответственность". Вот вам и демократия.Итальянская газета il Fatto Quotidiani указывает на оруэлловский дух принятия решений в ЕС: "Забудьте о совместной обороне, сотрудничестве ради мира, европейской солидарности: кролик, вытащенный из шляпы все более беспринципной руководительницы Европейской комиссии, называется "Перевооружение Европы" — мощное и пугающее заявление о намерениях, предающее дух, с которым родилась Европа, и немедленно указывающее на тупик, в который нас ведут".А профессор Римского университета Донателла Ди Чезаре назвала волюнтаристское решение европейской верхушки о "перевооружении" "самым впечатляющим "чрезвычайным положением", самым смертоносным приостановлением демократии в Европе". Она пишет: "С этого момента можно только предсказывать политический распад старого континента. Именно к этому приведет "перевооружение", восхваляемое и навязанное брюссельским руководством, и от этого немедленно пострадают люди, беспомощные, недоверчивые, все еще не осознающие, какую высокую цену им придется заплатить".Нет, конечно, это не мейнстримные мнения европейских аналитиков. Большинство из них обслуживает политическую элиту и воодушевленно пишет о ее воинственных планах, смакуя грядущее противостояние с Россией. Так, директор французского журнала Le Point Этьен Жернель обрушивается на пацифистов, которые позволяют себе заявить, что русские танки не угрожают Парижу. "Но ведь никто и не выступает за отправку наших солдат в атаку на российские позиции", — уверяет он.Но тут же, в этой же статье проводит параллели с Кубинским кризисом 1962 года, в ходе которого якобы генерал Де Голль ответил советскому послу в Париже, намекнувшему на возможность ядерного конфликта: "Что ж, господин посол, тогда мы умрем вместе". Действительно во Франции так обычно преподносят данную историю. Хотя на самом деле это были как раз слова советского посла Сергея Виноградова, сказанные Де Голлю в 1961 году во время Берлинского кризиса, когда Западная Европа тоже думала играть с нами мускулами.Неужели они, как и десятилетия назад, думают, что мы можем дрогнуть? Да нет, наверняка они все понимают. Все происходит по сценарию классического британского сериала времен холодной войны "Да, господин министр!", когда опытный правительственный чиновник поучал молодого помощника министра:— Бернард, какова цель нашей оборонной политики?— Защищать Британию.— Нет, Бернард. Цель в том, чтобы убедить в том, что Британия защищена.— Русских?— Не русских. Британцев! Русские знают, что это не так...Нет никаких сомнений, что Макрон, Стармер и иже с ними, предлагая бредовые планы по "противостоянию России" и отправке "миротворцев" на Украину, прекрасно понимают все риски. Просто они пытаются таким образом сорвать любой мирный процесс, продолжить войну на Украине чужими руками (взвалив ответственность на нас, разумеется) и затянуть время до политических изменений в США, после которых можно будет снова спрятаться за широкую спину Дяди Сэма.Этим, и только этим можно объяснить столь нелогичные, столь безрассудные действия. Но в том-то и беда: в истории не раз бывало, когда безрассудство и самонадеянность отдельных политиков приводили к необратимым кровавым конфликтам. Лучше вовремя напоминать этим авантюристам слова советского посла, сказанные в свое время Де Голлю. Тогда помогло.

https://ria.ru/20250316/vooruzhenie-2005281131.html

https://ria.ru/20250310/niderlandy-2004069868.html

https://ria.ru/20250307/politika-2003711465.html

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аналитика, европа, россия, кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, нато, еврокомиссия