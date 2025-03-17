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Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде - РИА Новости, 17.03.2025
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12:34 17.03.2025 (обновлено: 14:04 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/evakuatsiya-2005467995.html
Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде
Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде - РИА Новости, 17.03.2025
Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде
Жительница Суджи Валентина Климова вынуждена была похоронить на грядке с клубникой мужа, умершего после нападения ВСУ на Курскую область, и отказалась от... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:34:00+03:00
2025-03-17T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
патриот
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СУДЖА (Курская обл.), 17 мар - РИА Новости. Жительница Суджи Валентина Климова вынуждена была похоронить на грядке с клубникой мужа, умершего после нападения ВСУ на Курскую область, и отказалась от эвакуации, передает корреспондент РИА Новости. Волонтеры центра "Патриот", проводящие эвакуацию мирных жителей из Суджи, предложили женщине уехать, но она отказалась, так как во время боев за Суджу похоронила в огороде мужа, с которым прожила почти 48 лет. "Я без Леньки никуда. Я день и ночь о нем думаю. Он у меня в клубнике лежит (похоронен – ред.), как я могу его бросить?", - сказала женщина волонтерам. Она попросила прощение у родных и поблагодарила волонтеров за помощь, но мужа оставить не согласилась. "Дочечка, милая, родненькие мои. Зять, две внучки Танечка и Машенька. Я люблю вас, но отца бросить не могу. Двадцать первого сентября отец умер, как раз вот на этом месте я его и подобрала, закопали в тот же день в клубнике. Я без него никуда, я с ним почти сорок восемь лет прожила. Детки, здоровья вам, счастья. За меня не волнуйтесь, я тут дома... Спасибо вам за все, простите меня, не могу я без Леньки, не могу", - сказала жительница Суджи, прося прощение у детей и внуков за то, что отказалась эвакуироваться из Суджи. Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250316/evakuatsiya-2005311887.html
https://ria.ru/20250313/vsu-2004860884.html
https://ria.ru/20250313/evakuatsiya-2004643819.html
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Кадры с жительницей Суджи, отказавшейся от эвакуации после похорон мужа на участке
"Я без Леньки никуда. Я день и ночь о нем думаю. Он у меня в клубнике лежит, как я могу его бросить?" Жительница Суджи после нападения ВСУ на Курскую область похоронила на грядке с клубникой мужа, с которым прожила 48 лет. Она отказалась от эвакуации.
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суджа, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, патриот
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Патриот
Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде

Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде на участке

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СУДЖА (Курская обл.), 17 мар - РИА Новости. Жительница Суджи Валентина Климова вынуждена была похоронить на грядке с клубникой мужа, умершего после нападения ВСУ на Курскую область, и отказалась от эвакуации, передает корреспондент РИА Новости.
Волонтеры центра "Патриот", проводящие эвакуацию мирных жителей из Суджи, предложили женщине уехать, но она отказалась, так как во время боев за Суджу похоронила в огороде мужа, с которым прожила почти 48 лет.
Эвакуация мирных жителей из населенных пунктов Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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"Я без Леньки никуда. Я день и ночь о нем думаю. Он у меня в клубнике лежит (похоронен – ред.), как я могу его бросить?", - сказала женщина волонтерам.
Она попросила прощение у родных и поблагодарила волонтеров за помощь, но мужа оставить не согласилась.
"Дочечка, милая, родненькие мои. Зять, две внучки Танечка и Машенька. Я люблю вас, но отца бросить не могу. Двадцать первого сентября отец умер, как раз вот на этом месте я его и подобрала, закопали в тот же день в клубнике. Я без него никуда, я с ним почти сорок восемь лет прожила. Детки, здоровья вам, счастья. За меня не волнуйтесь, я тут дома... Спасибо вам за все, простите меня, не могу я без Леньки, не могу", - сказала жительница Суджи, прося прощение у детей и внуков за то, что отказалась эвакуироваться из Суджи.
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ВСУ наносят удары по приграничью Курской области, где идет эвакуация
13 марта, 19:56
Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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13 марта, 00:45
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПатриот
 
 
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