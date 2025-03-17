Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде
Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде на участке
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СУДЖА (Курская обл.), 17 мар - РИА Новости. Жительница Суджи Валентина Климова вынуждена была похоронить на грядке с клубникой мужа, умершего после нападения ВСУ на Курскую область, и отказалась от эвакуации, передает корреспондент РИА Новости.
"Я без Леньки никуда. Я день и ночь о нем думаю. Он у меня в клубнике лежит (похоронен – ред.), как я могу его бросить?", - сказала женщина волонтерам.
Она попросила прощение у родных и поблагодарила волонтеров за помощь, но мужа оставить не согласилась.
"Дочечка, милая, родненькие мои. Зять, две внучки Танечка и Машенька. Я люблю вас, но отца бросить не могу. Двадцать первого сентября отец умер, как раз вот на этом месте я его и подобрала, закопали в тот же день в клубнике. Я без него никуда, я с ним почти сорок восемь лет прожила. Детки, здоровья вам, счастья. За меня не волнуйтесь, я тут дома... Спасибо вам за все, простите меня, не могу я без Леньки, не могу", - сказала жительница Суджи, прося прощение у детей и внуков за то, что отказалась эвакуироваться из Суджи.
Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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