https://ria.ru/20250317/evakuatsiya-2005467995.html

Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде

Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде - РИА Новости, 17.03.2025

Жительница Суджи отказалась от эвакуации после похорон мужа в огороде

Жительница Суджи Валентина Климова вынуждена была похоронить на грядке с клубникой мужа, умершего после нападения ВСУ на Курскую область, и отказалась от... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T12:34:00+03:00

2025-03-17T12:34:00+03:00

2025-03-17T14:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

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СУДЖА (Курская обл.), 17 мар - РИА Новости. Жительница Суджи Валентина Климова вынуждена была похоронить на грядке с клубникой мужа, умершего после нападения ВСУ на Курскую область, и отказалась от эвакуации, передает корреспондент РИА Новости. Волонтеры центра "Патриот", проводящие эвакуацию мирных жителей из Суджи, предложили женщине уехать, но она отказалась, так как во время боев за Суджу похоронила в огороде мужа, с которым прожила почти 48 лет. "Я без Леньки никуда. Я день и ночь о нем думаю. Он у меня в клубнике лежит (похоронен – ред.), как я могу его бросить?", - сказала женщина волонтерам. Она попросила прощение у родных и поблагодарила волонтеров за помощь, но мужа оставить не согласилась. "Дочечка, милая, родненькие мои. Зять, две внучки Танечка и Машенька. Я люблю вас, но отца бросить не могу. Двадцать первого сентября отец умер, как раз вот на этом месте я его и подобрала, закопали в тот же день в клубнике. Я без него никуда, я с ним почти сорок восемь лет прожила. Детки, здоровья вам, счастья. За меня не волнуйтесь, я тут дома... Спасибо вам за все, простите меня, не могу я без Леньки, не могу", - сказала жительница Суджи, прося прощение у детей и внуков за то, что отказалась эвакуироваться из Суджи. Согласно сводкам Минобороны РФ, с 8 по 14 марта Вооруженные силы России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских сил в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250316/evakuatsiya-2005311887.html

https://ria.ru/20250313/vsu-2004860884.html

https://ria.ru/20250313/evakuatsiya-2004643819.html

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Кадры с жительницей Суджи, отказавшейся от эвакуации после похорон мужа на участке "Я без Леньки никуда. Я день и ночь о нем думаю. Он у меня в клубнике лежит, как я могу его бросить?" Жительница Суджи после нападения ВСУ на Курскую область похоронила на грядке с клубникой мужа, с которым прожила 48 лет. Она отказалась от эвакуации. 2025-03-17T12:34 true PT1M46S

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суджа, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, патриот