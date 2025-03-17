https://ria.ru/20250317/es-2005500277.html

В ЕС отреагировали на решение США по "Радио Свобода"* и "Голосу Америки"**

В ЕС отреагировали на решение США по "Радио Свобода"* и "Голосу Америки"** - РИА Новости, 17.03.2025

В ЕС отреагировали на решение США по "Радио Свобода"* и "Голосу Америки"**

ЕС сожалеет в связи с сокращением США госфинансирования ряда СМИ, это обсуждается на заседании глав МИД Евросоюза, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:39:00+03:00

2025-03-17T14:39:00+03:00

2025-03-17T14:40:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. ЕС сожалеет в связи с сокращением США госфинансирования ряда СМИ, это обсуждается на заседании глав МИД Евросоюза, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "Мы сожалеем в связи с этим решением… Мы считаем эти СМИ демократическими, что очень важно в эпоху дезинформации… Важна также свобода прессы и свобода слова. Этот вопрос обсуждается на встрече министров иностранных дел и более широко", - сказала она. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством. В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой". * СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией** СМИ, признанное в России иноагентом

https://ria.ru/20250317/radio-2005484655.html

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в мире, сша, россия, брюссель, дональд трамп, илон маск, евросоюз, еврокомиссия