В ЕС отреагировали на решение США по "Радио Свобода"* и "Голосу Америки"**
Пиньо: ЕС сожалеет в связи с сокращением США госфинансирования ряда СМИ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. ЕС сожалеет в связи с сокращением США госфинансирования ряда СМИ, это обсуждается на заседании глав МИД Евросоюза, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Мы сожалеем в связи с этим решением… Мы считаем эти СМИ демократическими, что очень важно в эпоху дезинформации… Важна также свобода прессы и свобода слова. Этот вопрос обсуждается на встрече министров иностранных дел и более широко", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них названо правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"** (признано в РФ СМИ-иноагентом). Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
В феврале глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск призвал закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**, заявив, что там работают "радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой".
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией
** СМИ, признанное в России иноагентом