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В ЕС потребление газа выросло шестой месяц подряд - РИА Новости, 17.03.2025
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10:31 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/es-2005435593.html
В ЕС потребление газа выросло шестой месяц подряд
В ЕС потребление газа выросло шестой месяц подряд - РИА Новости, 17.03.2025
В ЕС потребление газа выросло шестой месяц подряд
Страны Евросоюза в феврале увеличили потребление газа на 21% в годовом выражении, до 38 миллиардов кубометров, это шестой месяц роста подряд, говорится в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:31:00+03:00
2025-03-17T10:31:00+03:00
экономика
евросоюз
фсэг
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Страны Евросоюза в феврале увеличили потребление газа на 21% в годовом выражении, до 38 миллиардов кубометров, это шестой месяц роста подряд, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В феврале 2025 года спрос на газ в ЕС вырос на 21% в годовом исчислении, достигнув 38 миллиардов кубометров, увеличив свою полосу роста до шести месяцев подряд без спада", - говорится в докладе. Отмечается, что этот рост был в основном обусловлен увеличением спроса на газ в электроэнергетике и ЖКХ одновременно со снижением выработки ветро- и гидроэлектростанций. Холодная погода, в частности, увеличила спрос на отопление в жилых и коммерческих зданиях. Продолжился рост и промышленного потребления газа на фоне восстановления основных европейских экономик и стабильных цен на "голубое топливо". Выработка электроэнергии в ЕС выросла в феврале на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 216 ТВт.ч. При этом газовая генерация в прошедшем месяце показала рост на 29% год к году, компенсировав снижение выработки ветровыми и гидроэлектростанциями, подчеркивает ФСЭГ. "В структуре выработки электроэнергии возобновляемые источники энергии, за исключением гидроэнергетики, по-прежнему вносили наибольший вклад, составляя 28%, за ними следуют атомная энергетика с 25%, газ с 20%, уголь с 14% и гидроэнергетика с 13%, что отражает меняющуюся динамику энергетического ландшафта региона", - отмечается в докладе.
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экономика, евросоюз, фсэг
Экономика, Евросоюз, ФСЭГ
В ЕС потребление газа выросло шестой месяц подряд

ФСЭГ: в ЕС потребление газа в феврале выросло шестой месяц подряд

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Страны Евросоюза в феврале увеличили потребление газа на 21% в годовом выражении, до 38 миллиардов кубометров, это шестой месяц роста подряд, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В феврале 2025 года спрос на газ в ЕС вырос на 21% в годовом исчислении, достигнув 38 миллиардов кубометров, увеличив свою полосу роста до шести месяцев подряд без спада", - говорится в докладе.
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Отмечается, что этот рост был в основном обусловлен увеличением спроса на газ в электроэнергетике и ЖКХ одновременно со снижением выработки ветро- и гидроэлектростанций. Холодная погода, в частности, увеличила спрос на отопление в жилых и коммерческих зданиях.
Продолжился рост и промышленного потребления газа на фоне восстановления основных европейских экономик и стабильных цен на "голубое топливо".
Выработка электроэнергии в ЕС выросла в феврале на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 216 ТВт.ч. При этом газовая генерация в прошедшем месяце показала рост на 29% год к году, компенсировав снижение выработки ветровыми и гидроэлектростанциями, подчеркивает ФСЭГ.
"В структуре выработки электроэнергии возобновляемые источники энергии, за исключением гидроэнергетики, по-прежнему вносили наибольший вклад, составляя 28%, за ними следуют атомная энергетика с 25%, газ с 20%, уголь с 14% и гидроэнергетика с 13%, что отражает меняющуюся динамику энергетического ландшафта региона", - отмечается в докладе.
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