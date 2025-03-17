СМИ назвали причину, по которой ЕС не вводит санкции против СПГ из России
Politico: ЕС не вводит санкции против СПГ из РФ из-за отсутствия сделки с США
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз не стал в феврале вводить санкции против сжиженного природного газа РФ, потому что ЕС рассчитывает сначала договориться с США о поставках американского СПГ, сообщает газета Politico.
"Когда ЕС в принимал... санкции против России в феврале, чиновники не включили в них запрет на российский СПГ, несмотря на растущее давление... Причиной стали продолжающиеся переговоры с (президентом США Дональдом) Трампом: ЕС не хотел предлагать официальный запрет на... топливо (из РФ), пока не заключит сделку с Вашингтоном", - говорится в публикации.
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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