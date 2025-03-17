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В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны - РИА Новости, 17.03.2025
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Хорошие новости
 
11:19 17.03.2025 (обновлено: 12:01 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/enoty-2005449359.html
В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны
В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны - РИА Новости, 17.03.2025
В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны
В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны после зимней спячки, сообщил столичный зоосад в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:19:00+03:00
2025-03-17T12:01:00+03:00
хорошие новости
общество
светлана акулова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны после зимней спячки, сообщил столичный зоосад в Telegram-канале."Несколько групп енотов-полоскунов проснулись в Московском зоопарке. Одна из них живет в "Енотнике" около павильона "Змеиное сафари" на Старой территории. Еще одна группа находится в высотном вольере, расположенном над вольером выдр на Новой территории", — говорится в релизе.Еноты начали выходить из зимнего сна еще некоторое время назад, но из-за оттепелей, переходящих в мороз, снова начинали дремать. По факту выхода из зимнего сна зоологи экспериментального отдела мелких млекопитающих предлагали им умеренный, специально сбалансированный к весне рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение."На всем протяжении зимнего сна зоологи всегда следили за состоянием енотов-полоскунов, мониторили состояние их территорий. Все группы отлично перенесли зимний сон. В настоящее время они постепенно, поэтапно (готовятся. — Прим. ред.) к летнему уровню активности. Здесь важно обратить внимание на отличия зимней спячки от зимнего сна. Спячка характерна, например, для ежей, у которых существенно падает температура тела и скорость сердцебиения. Зимний сон значительно легче. В особенно теплые дни еноты могут временно выйти из него и осмотреть окрестности", — указано в публикации. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что с приходом стабильной теплой погоды еноты-полоскуны снова понемногу начнут набирать вес и заново осваивать свою территорию.
https://ria.ru/20250314/ezh-2005010304.html
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общество, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

В Московском зоопарке еноты-полоскуны проснулись после зимней спячки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЕнот-полоскун в Московском зоопарке
Енот-полоскун в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Енот-полоскун в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны после зимней спячки, сообщил столичный зоосад в Telegram-канале.
"Несколько групп енотов-полоскунов проснулись в Московском зоопарке. Одна из них живет в "Енотнике" около павильона "Змеиное сафари" на Старой территории. Еще одна группа находится в высотном вольере, расположенном над вольером выдр на Новой территории", — говорится в релизе.
Белогрудые ежи в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Еноты начали выходить из зимнего сна еще некоторое время назад, но из-за оттепелей, переходящих в мороз, снова начинали дремать. По факту выхода из зимнего сна зоологи экспериментального отдела мелких млекопитающих предлагали им умеренный, специально сбалансированный к весне рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение.
"На всем протяжении зимнего сна зоологи всегда следили за состоянием енотов-полоскунов, мониторили состояние их территорий. Все группы отлично перенесли зимний сон. В настоящее время они постепенно, поэтапно (готовятся. — Прим. ред.) к летнему уровню активности. Здесь важно обратить внимание на отличия зимней спячки от зимнего сна. Спячка характерна, например, для ежей, у которых существенно падает температура тела и скорость сердцебиения. Зимний сон значительно легче. В особенно теплые дни еноты могут временно выйти из него и осмотреть окрестности", — указано в публикации.
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что с приходом стабильной теплой погоды еноты-полоскуны снова понемногу начнут набирать вес и заново осваивать свою территорию.
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