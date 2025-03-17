https://ria.ru/20250317/endokrinolog-2005402435.html

Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ

Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ - РИА Новости, 17.03.2025

Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ

Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, содержащего в своем составе капсаицин, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T03:07:00+03:00

2025-03-17T03:07:00+03:00

2025-03-17T10:06:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, содержащего в своем составе капсаицин, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Жгучий красный перец ускоряет обмен веществ в организме за счет содержания в нем капсаицина, соединения, придающего перцу жгучести", - сказала Калошина. По словам врача, добавление различных специй, в том числе и острых при условии хорошей переносимости и отсутствии хронических заболеваний ЖКТ, - хороший способ улучшить вкусовые качества пищи и тем самым съесть меньше. "Некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250316/produkty-2005268198.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество