https://ria.ru/20250317/endokrinolog-2005402435.html
Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ
Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ - РИА Новости, 17.03.2025
Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ
Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, содержащего в своем составе капсаицин, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:07:00+03:00
2025-03-17T03:07:00+03:00
2025-03-17T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, содержащего в своем составе капсаицин, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Жгучий красный перец ускоряет обмен веществ в организме за счет содержания в нем капсаицина, соединения, придающего перцу жгучести", - сказала Калошина. По словам врача, добавление различных специй, в том числе и острых при условии хорошей переносимости и отсутствии хронических заболеваний ЖКТ, - хороший способ улучшить вкусовые качества пищи и тем самым съесть меньше. "Некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250316/produkty-2005268198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ
Эндокринолог Калошина: жгучий перец ускоряет обмен веществ в организме
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, содержащего в своем составе капсаицин, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
"Жгучий красный перец ускоряет обмен веществ в организме за счет содержания в нем капсаицина, соединения, придающего перцу жгучести", - сказала Калошина.
По словам врача, добавление различных специй, в том числе и острых при условии хорошей переносимости и отсутствии хронических заболеваний ЖКТ, - хороший способ улучшить вкусовые качества пищи и тем самым съесть меньше.
"Некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет", - отметила собеседница агентства.