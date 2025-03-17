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Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ - РИА Новости, 17.03.2025
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03:07 17.03.2025 (обновлено: 10:06 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/endokrinolog-2005402435.html
Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ
Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ - РИА Новости, 17.03.2025
Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ
Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, содержащего в своем составе капсаицин, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T03:07:00+03:00
2025-03-17T10:06:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, содержащего в своем составе капсаицин, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Жгучий красный перец ускоряет обмен веществ в организме за счет содержания в нем капсаицина, соединения, придающего перцу жгучести", - сказала Калошина. По словам врача, добавление различных специй, в том числе и острых при условии хорошей переносимости и отсутствии хронических заболеваний ЖКТ, - хороший способ улучшить вкусовые качества пищи и тем самым съесть меньше. "Некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250316/produkty-2005268198.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
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Врач назвала специю, ускоряющую обмен веществ

Эндокринолог Калошина: жгучий перец ускоряет обмен веществ в организме

© Getty Images / NurPhoto/Soumyabrata RoyПерец чили
Перец чили - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Getty Images / NurPhoto/Soumyabrata Roy
Перец чили. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ускорить обмен веществ в организме возможно за счет употребления жгучего красного перца, содержащего в своем составе капсаицин, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
"Жгучий красный перец ускоряет обмен веществ в организме за счет содержания в нем капсаицина, соединения, придающего перцу жгучести", - сказала Калошина.
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По словам врача, добавление различных специй, в том числе и острых при условии хорошей переносимости и отсутствии хронических заболеваний ЖКТ, - хороший способ улучшить вкусовые качества пищи и тем самым съесть меньше.
"Некоторые экстрактивные вещества, содержащиеся в специях, могут улучшить процесс пищеварения, переваривания и повысить иммунитет", - отметила собеседница агентства.
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