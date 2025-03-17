https://ria.ru/20250317/elektrosamokaty-2005429639.html

Аренду электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды

Аренду электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 17.03.2025

Аренду электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды

Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за непогоды в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:02:00+03:00

2025-03-17T10:02:00+03:00

2025-03-17T10:02:00+03:00

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005004887_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_14ba84a2b936e1fc886329a4f6eee545.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за непогоды в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу", - рассказали в пресс-службе. Там порекомендовали владельцам личных самокатов и велосипедов также отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.

https://ria.ru/20250316/elektrosamokaty-2005288458.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва