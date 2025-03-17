https://ria.ru/20250317/elektrosamokaty-2005429639.html
Аренду электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды
Аренду электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 17.03.2025
Аренду электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды
Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за непогоды в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за непогоды в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу", - рассказали в пресс-службе. Там порекомендовали владельцам личных самокатов и велосипедов также отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.
https://ria.ru/20250316/elektrosamokaty-2005288458.html
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общество, москва
Аренду электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды
Дептранс: аренду электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Операторы приостановили аренду электросамокатов и велосипедов в Москве из-за непогоды в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасными. С возвращением плюсовой температуры сервисы аренды продолжат работу", - рассказали в пресс-службе.
Там порекомендовали владельцам личных самокатов и велосипедов также отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом.