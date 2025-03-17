В Калужской области микроавтобус попал в ДТП, один человек погиб
В ДТП с микроавтобусом у деревни Величково 6 человек пострадали и один погиб
Скорая помощь. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калужской области после ДТП с микроавтобусом, в котором один человек погиб и шестеро пострадали, сообщило УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в понедельник на автодороге "Белоусово - Высокиничи - Серпухов" в районе деревни Величково. По предварительным данным, столкнулись пассажирская "Газель", которая следовала по маршруту "Обнинск - Кременки", и легковой автомобиль Renault.
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"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 5 человек, ехавших в "Газели", и 1 человек - пассажир легкового автомобиля Renault. Погиб 1 человек - водитель "Газели"", - информирует ведомство.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", информирует полиция.
Прокуратура Калужской области сообщает, что проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
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