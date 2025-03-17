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В Калужской области микроавтобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 17.03.2025
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16:14 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/dtp-2005524092.html
В Калужской области микроавтобус попал в ДТП, один человек погиб
В Калужской области микроавтобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 17.03.2025
В Калужской области микроавтобус попал в ДТП, один человек погиб
Уголовное дело возбуждено в Калужской области после ДТП с микроавтобусом, в котором один человек погиб и шестеро пострадали, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:14:00+03:00
2025-03-17T16:14:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калужской области после ДТП с микроавтобусом, в котором один человек погиб и шестеро пострадали, сообщило УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло в понедельник на автодороге "Белоусово - Высокиничи - Серпухов" в районе деревни Величково. По предварительным данным, столкнулись пассажирская "Газель", которая следовала по маршруту "Обнинск - Кременки", и легковой автомобиль Renault. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 5 человек, ехавших в "Газели", и 1 человек - пассажир легкового автомобиля Renault. Погиб 1 человек - водитель "Газели"", - информирует ведомство. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", информирует полиция. Прокуратура Калужской области сообщает, что проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20250115/avtobus-1993880776.html
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происшествия, калужская область, россия
Происшествия, Калужская область, Россия
В Калужской области микроавтобус попал в ДТП, один человек погиб

В ДТП с микроавтобусом у деревни Величково 6 человек пострадали и один погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калужской области после ДТП с микроавтобусом, в котором один человек погиб и шестеро пострадали, сообщило УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в понедельник на автодороге "Белоусово - Высокиничи - Серпухов" в районе деревни Величково. По предварительным данным, столкнулись пассажирская "Газель", которая следовала по маршруту "Обнинск - Кременки", и легковой автомобиль Renault.
«
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 5 человек, ехавших в "Газели", и 1 человек - пассажир легкового автомобиля Renault. Погиб 1 человек - водитель "Газели"", - информирует ведомство.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", информирует полиция.
Прокуратура Калужской области сообщает, что проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
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