https://ria.ru/20250317/dtp-2005524092.html

В Калужской области микроавтобус попал в ДТП, один человек погиб

В Калужской области микроавтобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 17.03.2025

В Калужской области микроавтобус попал в ДТП, один человек погиб

Уголовное дело возбуждено в Калужской области после ДТП с микроавтобусом, в котором один человек погиб и шестеро пострадали, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:14:00+03:00

2025-03-17T16:14:00+03:00

2025-03-17T16:14:00+03:00

происшествия

калужская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калужской области после ДТП с микроавтобусом, в котором один человек погиб и шестеро пострадали, сообщило УМВД по региону. По данным полиции, ДТП произошло в понедельник на автодороге "Белоусово - Высокиничи - Серпухов" в районе деревни Величково. По предварительным данным, столкнулись пассажирская "Газель", которая следовала по маршруту "Обнинск - Кременки", и легковой автомобиль Renault. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 5 человек, ехавших в "Газели", и 1 человек - пассажир легкового автомобиля Renault. Погиб 1 человек - водитель "Газели"", - информирует ведомство. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", информирует полиция. Прокуратура Калужской области сообщает, что проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20250115/avtobus-1993880776.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, россия