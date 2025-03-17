https://ria.ru/20250317/dtp-2005455600.html

Во Владимирской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Во Владимирской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.03.2025

Во Владимирской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Александрове Владимирской области, пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщило УМВД по... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:46:00+03:00

2025-03-17T11:46:00+03:00

2025-03-17T12:06:00+03:00

происшествия

александров

владимирская область

советский

lada vesta

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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Александрове Владимирской области, пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщило УМВД по региону. ДТП произошло около 8.15 мск на улице Советской в городе Александрове. Предварительно, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом "ПАЗ". "По состоянию на 10.45, в результате ДТП пострадали четверо человек: трое взрослых (один из которых водитель легкового автомобиля) и один несовершеннолетний (пассажир автобуса). Они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html

александров

владимирская область

советский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, александров, владимирская область, советский , lada vesta