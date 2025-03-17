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Во Владимирской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.03.2025
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11:46 17.03.2025 (обновлено: 12:06 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/dtp-2005455600.html
Во Владимирской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Во Владимирской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.03.2025
Во Владимирской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Александрове Владимирской области, пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщило УМВД по... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T11:46:00+03:00
2025-03-17T12:06:00+03:00
происшествия
александров
владимирская область
советский
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Александрове Владимирской области, пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщило УМВД по региону. ДТП произошло около 8.15 мск на улице Советской в городе Александрове. Предварительно, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом "ПАЗ". "По состоянию на 10.45, в результате ДТП пострадали четверо человек: трое взрослых (один из которых водитель легкового автомобиля) и один несовершеннолетний (пассажир автобуса). Они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html
александров
владимирская область
советский
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происшествия, александров, владимирская область, советский , lada vesta
Происшествия, Александров, Владимирская область, Советский , Lada Vesta
Во Владимирской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Александрове легковушка столкнулась с автобусом, пострадали четыре человека

© Фото : МЧС Владимирской области/TelegramМесто столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области. 17 марта 2025
Место столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : МЧС Владимирской области/Telegram
Место столкновения легкового автомобиля с автобусом в Александрове Владимирской области. 17 марта 2025
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Александрове Владимирской области, пострадали, по предварительным данным, четыре человека, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло около 8.15 мск на улице Советской в городе Александрове. Предварительно, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом "ПАЗ".
"По состоянию на 10.45, в результате ДТП пострадали четверо человек: трое взрослых (один из которых водитель легкового автомобиля) и один несовершеннолетний (пассажир автобуса). Они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАлександровВладимирская областьСоветскийLada Vesta
 
 
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