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В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.03.2025
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10:29 17.03.2025 (обновлено: 10:30 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/dtp-2005434547.html
В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие
В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.03.2025
В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на улице Героя России Чернышёва в Москве, они госпитализированы, сообщается в Tеlegram-канале РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:29:00+03:00
2025-03-17T10:30:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на улице Героя России Чернышёва в Москве, они госпитализированы, сообщается в Tеlegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улица Героя России Чернышёва произошло столкновение трех транспортных средств. В результате дорожной аварии три человека получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП на улице Героя России Чернышёва в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на улице Героя России Чернышёва в Москве, они госпитализированы, сообщается в Tеlegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на улица Героя России Чернышёва произошло столкновение трех транспортных средств. В результате дорожной аварии три человека получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ДТП с шестью машинами в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека
12 марта, 20:24
 
ПроисшествияМосква
 
 
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