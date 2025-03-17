https://ria.ru/20250317/dtp-2005434547.html

В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие

В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.03.2025

В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на улице Героя России Чернышёва в Москве, они госпитализированы, сообщается в Tеlegram-канале РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T10:29:00+03:00

2025-03-17T10:29:00+03:00

2025-03-17T10:30:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_c4c29b61f6782163a62331000d322f6a.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на улице Героя России Чернышёва в Москве, они госпитализированы, сообщается в Tеlegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улица Героя России Чернышёва произошло столкновение трех транспортных средств. В результате дорожной аварии три человека получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250312/dtp-2004616501.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва