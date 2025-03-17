https://ria.ru/20250317/dtp-2005434547.html
В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие
В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.03.2025
В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на улице Героя России Чернышёва в Москве, они госпитализированы, сообщается в Tеlegram-канале РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:29:00+03:00
2025-03-17T10:29:00+03:00
2025-03-17T10:30:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на улице Героя России Чернышёва в Москве, они госпитализированы, сообщается в Tеlegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улица Героя России Чернышёва произошло столкновение трех транспортных средств. В результате дорожной аварии три человека получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250312/dtp-2004616501.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве столкнулись три машины, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП на улице Героя России Чернышёва в Москве