https://ria.ru/20250317/dtp-2005412111.html
На МКАД произошло второе крупное ДТП за утро
На МКАД произошло второе крупное ДТП за утро - РИА Новости, 17.03.2025
На МКАД произошло второе крупное ДТП за утро
Несколько машин столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено на полтора километра, сообщает столичный... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:12:00+03:00
2025-03-17T07:12:00+03:00
2025-03-17T08:11:00+03:00
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено на полтора километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 67-го километра МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями... Движение в районе ДТП затруднено на полтора километра", - говорится в сообщении ведомства. Дептранс отметил, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Как сообщили экстренные службы, в ДТП попали 11 машин, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250315/dtp-2005254693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД произошло второе крупное ДТП за утро
На внешней стороне 67-го километра МКАД столкнулись несколько машин