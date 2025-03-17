https://ria.ru/20250317/dtp-2005412111.html

На МКАД произошло второе крупное ДТП за утро

На МКАД произошло второе крупное ДТП за утро - РИА Новости, 17.03.2025

На МКАД произошло второе крупное ДТП за утро

Несколько машин столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено на полтора километра, сообщает столичный... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:12:00+03:00

2025-03-17T07:12:00+03:00

2025-03-17T08:11:00+03:00

происшествия

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП затруднено на полтора километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 67-го километра МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями... Движение в районе ДТП затруднено на полтора километра", - говорится в сообщении ведомства. Дептранс отметил, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Как сообщили экстренные службы, в ДТП попали 11 машин, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250315/dtp-2005254693.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы