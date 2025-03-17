https://ria.ru/20250317/dtp-2005409739.html

На МКАД столкнулись несколько машин

На МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 17.03.2025

На МКАД столкнулись несколько машин

Несколько машин столкнулись на внешней стороне 75-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает столичный... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T06:33:00+03:00

2025-03-17T06:33:00+03:00

2025-03-17T07:31:00+03:00

происшествия

авто

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внешней стороне 75-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 75-го километра МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями... Движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти", - говорится в сообщении ведомства. Дептранс отметил, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Позднее Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале сообщала, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получил несовершеннолетний пассажир. Ведомство уточнило и число попавших в ДТП автомобилей - четыре. Движение, по данным ведомства, осуществляется по двум полосам из пяти.

https://ria.ru/20250303/dtp-2002862905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы