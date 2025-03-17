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На МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 17.03.2025
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06:33 17.03.2025 (обновлено: 07:31 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/dtp-2005409739.html
На МКАД столкнулись несколько машин
На МКАД столкнулись несколько машин - РИА Новости, 17.03.2025
На МКАД столкнулись несколько машин
Несколько машин столкнулись на внешней стороне 75-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает столичный... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T06:33:00+03:00
2025-03-17T07:31:00+03:00
происшествия
авто
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внешней стороне 75-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внешней стороне 75-го километра МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями... Движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти", - говорится в сообщении ведомства. Дептранс отметил, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Позднее Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале сообщала, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получил несовершеннолетний пассажир. Ведомство уточнило и число попавших в ДТП автомобилей - четыре. Движение, по данным ведомства, осуществляется по двум полосам из пяти.
https://ria.ru/20250303/dtp-2002862905.html
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД столкнулись несколько машин

На внешней стороне 75-го километра МКАД столкнулись несколько машин

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАДе в Москве
Автомобильное движение на МКАДе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько машин столкнулись на внешней стороне 75-го километра МКАД в Москве, движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внешней стороне 75-го километра МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями... Движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти", - говорится в сообщении ведомства.
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Дептранс отметил, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Позднее Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале сообщала, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получил несовершеннолетний пассажир. Ведомство уточнило и число попавших в ДТП автомобилей - четыре. Движение, по данным ведомства, осуществляется по двум полосам из пяти.
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ПроисшествияАвтоМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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