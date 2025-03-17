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Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием подростков под Тюменью - РИА Новости, 17.03.2025
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05:34 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/dtp-2005406955.html
Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием подростков под Тюменью
Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием подростков под Тюменью - РИА Новости, 17.03.2025
Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием подростков под Тюменью
Прокуратура проводит проверку по факту столкновения в Тюменском районе ВАЗ-2107 и питбайка под управлением несовершеннолетних, в котором один человек погиб,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T05:34:00+03:00
2025-03-17T05:34:00+03:00
происшествия
тюменский район
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту столкновения в Тюменском районе ВАЗ-2107 и питбайка под управлением несовершеннолетних, в котором один человек погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. По данным Госавтоинспекции региона, автомобиль ВАЗ-2107 наехал на питбайк, двигавшийся в попутном направлении на 2-м километре автодороги - подъезд к селу Чикча в Тюменском районе. За рулем автомобиля и питбайка находились подростки 17 и 16 лет. В ДТП погиб 17-летний пассажир питбайка, оба водителя доставлены в больницу. Авария произошла вечером 16 марта. "В результате ДТП один школьник скончался, двое травмированы. … Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Также будет дана оценка исполнению законными представителями несовершеннолетних своих родительских обязанностей. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. В пресс-службе регионального депздава уточнили, что одному из пострадавших помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Второй госпитализирован в профильное отделение Областной клинической больницы №2 и находится в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250315/dtp-2005254693.html
https://ria.ru/20241028/podrostok-1980433735.html
тюменский район
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происшествия, тюменский район, тюменская область
Происшествия, Тюменский район, Тюменская область
Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием подростков под Тюменью

Прокуратура проводит проверку после ДТП с подростками на питбайке под Тюменью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 17 мар – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту столкновения в Тюменском районе ВАЗ-2107 и питбайка под управлением несовершеннолетних, в котором один человек погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
По данным Госавтоинспекции региона, автомобиль ВАЗ-2107 наехал на питбайк, двигавшийся в попутном направлении на 2-м километре автодороги - подъезд к селу Чикча в Тюменском районе. За рулем автомобиля и питбайка находились подростки 17 и 16 лет. В ДТП погиб 17-летний пассажир питбайка, оба водителя доставлены в больницу. Авария произошла вечером 16 марта.
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"В результате ДТП один школьник скончался, двое травмированы. … Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Также будет дана оценка исполнению законными представителями несовершеннолетних своих родительских обязанностей. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В пресс-службе регионального депздава уточнили, что одному из пострадавших помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Второй госпитализирован в профильное отделение Областной клинической больницы №2 и находится в крайне тяжелом состоянии.
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