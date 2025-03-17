Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил о планах по подписанию совместных документов с Таджикистаном - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 17.03.2025 (обновлено: 15:15 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/dokumenty-2005507816.html
Путин сообщил о планах по подписанию совместных документов с Таджикистаном
Путин сообщил о планах по подписанию совместных документов с Таджикистаном - РИА Новости, 17.03.2025
Путин сообщил о планах по подписанию совместных документов с Таджикистаном
Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:06:00+03:00
2025-03-17T15:15:00+03:00
таджикистан
одкб
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005511084_9:407:2842:2001_1920x0_80_0_0_d62c5232a4a76bddc2ac2a29dc99c19d.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ.“Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ… Сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению”, - сказал Путин на российско-таджикистанских переговорах.
https://ria.ru/20250317/peregovory-2005506322.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005511084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_614ececdf220e55f8738e7d9f0ac6be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, одкб, владимир путин, россия, в мире
Таджикистан, ОДКБ, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин сообщил о планах по подписанию совместных документов с Таджикистаном

Путин сообщил о планах подписать с Рахмоном документы по безопасности в ОДКБ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ.
“Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ… Сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению”, - сказал Путин на российско-таджикистанских переговорах.
Переговоры Путина и Рахмона в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран
Вчера, 15:02
 
ТаджикистанОДКБВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала