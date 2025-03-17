https://ria.ru/20250317/dokumenty-2005507816.html

Путин сообщил о планах по подписанию совместных документов с Таджикистаном

Путин сообщил о планах по подписанию совместных документов с Таджикистаном - РИА Новости, 17.03.2025

Путин сообщил о планах по подписанию совместных документов с Таджикистаном

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ.“Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ… Сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению”, - сказал Путин на российско-таджикистанских переговорах.

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