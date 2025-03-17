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В США внедряют новую технологию нефтедобычи, сообщили эксперты - РИА Новости, 17.03.2025
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02:33 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/dobycha-2005401588.html
В США внедряют новую технологию нефтедобычи, сообщили эксперты
В США внедряют новую технологию нефтедобычи, сообщили эксперты - РИА Новости, 17.03.2025
В США внедряют новую технологию нефтедобычи, сообщили эксперты
США внедряют новую, более экологичную технологию нефтедобычи, именуемую "лучше, чем гидроразрыв", говорится в исследовании института РАН, которое есть в... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T02:33:00+03:00
2025-03-17T02:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США внедряют новую, более экологичную технологию нефтедобычи, именуемую "лучше, чем гидроразрыв", говорится в исследовании института РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. Технология гидроразрыва пласта (ГРП) применяется для добычи в том числе сланцевых нефти и газа, которыми богаты американские недра. Суть ГРП в том, что в пласте создается трещина, куда под высоким давлением подается жидкость с химическими веществами. Таким образом можно резко и сильно увеличить добычу нефти. Однако химические вещества могут загрязнять подземные воды. "В последнее время стали внедряться в практику и другие передовые технологии, например, технология S-BTF (лучше, чем гидроразрыв, "better than fracking"), запатентованная Galex Energy. Она использует принципиально новые физические механизмы для нефтяной промышленности, представляя собой эффективную альтернативу гидроразрыву. По оценкам экспертов, эта технология весьма экономична и отвечает экологическим стандартам ЕС", - говорится в исследовании "Добыча нефти и газа из сланцевых формаций в США: текущее состояние и прогнозы". Соединенные Штаты – единственная в мире страна, добывающая в настоящее время углеводороды из сланцевых формаций в промышленном масштабе, указано в исследовании. Это стало возможным благодаря широкомасштабному применению гидроразрыва пласта в сочетании с бурением горизонтальных скважин. Таким образом, важнейшим фактором успеха сланцевой революции США стал мощный технологический потенциал американского нефтегазового сектора, заметили эксперты. "Однако технологический прогресс является необходимым, но не достаточным условием для обеспечения устойчивого развития сланцевой промышленности. Важна институциональная среда добычи углеводородов из сланцевых формаций, характеризующаяся эффективной системой недропользования, мощной финансовой и производственной базой, государственной стратегией поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, разумной налоговой политикой, прозрачным регулированием, конкурентной и диверсифицированной структурой сектора. Подобное сочетание этих факторов сложно повторить в других странах", - считают авторы исследования.
https://ria.ru/20250110/neft-1993186552.html
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сша, евросоюз, технологии, в мире
США, Евросоюз, Технологии, В мире
В США внедряют новую технологию нефтедобычи, сообщили эксперты

РАН: США внедряют более экологичную технологию нефтедобычи

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США внедряют новую, более экологичную технологию нефтедобычи, именуемую "лучше, чем гидроразрыв", говорится в исследовании института РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Технология гидроразрыва пласта (ГРП) применяется для добычи в том числе сланцевых нефти и газа, которыми богаты американские недра. Суть ГРП в том, что в пласте создается трещина, куда под высоким давлением подается жидкость с химическими веществами. Таким образом можно резко и сильно увеличить добычу нефти. Однако химические вещества могут загрязнять подземные воды.
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"В последнее время стали внедряться в практику и другие передовые технологии, например, технология S-BTF (лучше, чем гидроразрыв, "better than fracking"), запатентованная Galex Energy. Она использует принципиально новые физические механизмы для нефтяной промышленности, представляя собой эффективную альтернативу гидроразрыву. По оценкам экспертов, эта технология весьма экономична и отвечает экологическим стандартам ЕС", - говорится в исследовании "Добыча нефти и газа из сланцевых формаций в США: текущее состояние и прогнозы".
Соединенные Штаты – единственная в мире страна, добывающая в настоящее время углеводороды из сланцевых формаций в промышленном масштабе, указано в исследовании. Это стало возможным благодаря широкомасштабному применению гидроразрыва пласта в сочетании с бурением горизонтальных скважин. Таким образом, важнейшим фактором успеха сланцевой революции США стал мощный технологический потенциал американского нефтегазового сектора, заметили эксперты.
"Однако технологический прогресс является необходимым, но не достаточным условием для обеспечения устойчивого развития сланцевой промышленности. Важна институциональная среда добычи углеводородов из сланцевых формаций, характеризующаяся эффективной системой недропользования, мощной финансовой и производственной базой, государственной стратегией поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, разумной налоговой политикой, прозрачным регулированием, конкурентной и диверсифицированной структурой сектора. Подобное сочетание этих факторов сложно повторить в других странах", - считают авторы исследования.
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