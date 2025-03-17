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В Минздраве Баварии призвали готовить больницы ФРГ к войне

В Минздраве Баварии призвали готовить больницы ФРГ к войне - РИА Новости, 17.03.2025

В Минздраве Баварии призвали готовить больницы ФРГ к войне

Немецкая система здравоохранения должна подготовиться к тому, чтобы действовать в военных условиях для ухода за ранеными солдатами и мирным населением страны,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:52:00+03:00

2025-03-17T15:52:00+03:00

2025-03-17T15:52:00+03:00

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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Немецкая система здравоохранения должна подготовиться к тому, чтобы действовать в военных условиях для ухода за ранеными солдатами и мирным населением страны, заявила министр здравоохранения земли Бавария Юдит Герлах. "Военная угроза Европе со стороны России и возможный отход нового президента США (Дональда) Трампа от прежнего партнерства в сфере безопасности означают также серьезную необходимость действий для немецкой системы здравоохранения и всего гражданского общества", - заявила политик в интервью газете Augsburger Allgemeine. При этом ранее в РФ неоднократно заявляли, что не собираются нападать на страны НАТО. По словам Герлах, гражданская оборона также должна гарантировать обеспечение населения в случае войны. Задачей является также поддержание медицинского обслуживания более 80 миллионов человек в условиях войны и дополнительное оказание помощи раненым солдатам, подчеркнула она. "Поэтому нам нужен всеобъемлющий "Гражданский операционный план для Германии" ... Ведь исправно функционирующее здравоохранение так же важно для обороны страны, как и бундесвер", — сказала министр. По информации Герлах, в Баварии правительство уже попросило клиники предоставить информацию об их готовности к чрезвычайным ситуациям. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250315/germanija-2005167209.html

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россия, бавария, европа, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире