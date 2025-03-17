Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве Баварии призвали готовить больницы ФРГ к войне - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/deystviya-2005518568.html
В Минздраве Баварии призвали готовить больницы ФРГ к войне
В Минздраве Баварии призвали готовить больницы ФРГ к войне - РИА Новости, 17.03.2025
В Минздраве Баварии призвали готовить больницы ФРГ к войне
Немецкая система здравоохранения должна подготовиться к тому, чтобы действовать в военных условиях для ухода за ранеными солдатами и мирным населением страны,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:52:00+03:00
2025-03-17T15:52:00+03:00
россия
бавария
европа
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Немецкая система здравоохранения должна подготовиться к тому, чтобы действовать в военных условиях для ухода за ранеными солдатами и мирным населением страны, заявила министр здравоохранения земли Бавария Юдит Герлах. "Военная угроза Европе со стороны России и возможный отход нового президента США (Дональда) Трампа от прежнего партнерства в сфере безопасности означают также серьезную необходимость действий для немецкой системы здравоохранения и всего гражданского общества", - заявила политик в интервью газете Augsburger Allgemeine. При этом ранее в РФ неоднократно заявляли, что не собираются нападать на страны НАТО. По словам Герлах, гражданская оборона также должна гарантировать обеспечение населения в случае войны. Задачей является также поддержание медицинского обслуживания более 80 миллионов человек в условиях войны и дополнительное оказание помощи раненым солдатам, подчеркнула она. "Поэтому нам нужен всеобъемлющий "Гражданский операционный план для Германии" ... Ведь исправно функционирующее здравоохранение так же важно для обороны страны, как и бундесвер", — сказала министр. По информации Герлах, в Баварии правительство уже попросило клиники предоставить информацию об их готовности к чрезвычайным ситуациям. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250315/germanija-2005167209.html
https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html
россия
бавария
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бавария, европа, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Бавария, Европа, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
В Минздраве Баварии призвали готовить больницы ФРГ к войне

Глава Минздрава Баварии Герлах призвала к подготовке действий в военное время

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Немецкая система здравоохранения должна подготовиться к тому, чтобы действовать в военных условиях для ухода за ранеными солдатами и мирным населением страны, заявила министр здравоохранения земли Бавария Юдит Герлах.
"Военная угроза Европе со стороны России и возможный отход нового президента США (Дональда) Трампа от прежнего партнерства в сфере безопасности означают также серьезную необходимость действий для немецкой системы здравоохранения и всего гражданского общества", - заявила политик в интервью газете Augsburger Allgemeine. При этом ранее в РФ неоднократно заявляли, что не собираются нападать на страны НАТО.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией
15 марта, 11:03
По словам Герлах, гражданская оборона также должна гарантировать обеспечение населения в случае войны. Задачей является также поддержание медицинского обслуживания более 80 миллионов человек в условиях войны и дополнительное оказание помощи раненым солдатам, подчеркнула она.
"Поэтому нам нужен всеобъемлющий "Гражданский операционный план для Германии" ... Ведь исправно функционирующее здравоохранение так же важно для обороны страны, как и бундесвер", — сказала министр. По информации Герлах, в Баварии правительство уже попросило клиники предоставить информацию об их готовности к чрезвычайным ситуациям.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Германия готовится к войне. И это не шутка
5 марта, 08:00
 
РоссияБаварияЕвропаВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала