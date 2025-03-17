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Девелопер Forma начал выдавать ключи дольщикам квартала Forst в Москве - РИА Новости, 17.03.2025
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16:28 17.03.2025
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Девелопер Forma начал выдавать ключи дольщикам квартала Forst в Москве
Девелопер Forma начал выдавать ключи дольщикам квартала Forst в Москве - РИА Новости, 17.03.2025
Девелопер Forma начал выдавать ключи дольщикам квартала Forst в Москве
Девелопер Forma (входит в ПИК) приступил к выдаче ключей дольщикам жилого квартала Forst на Автозаводской улице на юге Москвы, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:28:00+03:00
2025-03-17T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Девелопер Forma (входит в ПИК) приступил к выдаче ключей дольщикам жилого квартала Forst на Автозаводской улице на юге Москвы, говорится в сообщении компании."В конце прошлого года квартал, состоящий из пяти корпусов переменной этажности с общим подземным паркингом, был введен в эксплуатацию. Жилая площадь проекта составила почти 47 тысяч квадратных метров. Теперь 775 дольщиков получат ключи от своей собственности", - отмечается в нем.Как добавляется в сообщении, также жителям передаются 238 машино-мест и 116 кладовых, реализованных на этапе строительства.Жилой квартал Forst расположен по адресу: Автозаводская улица, 26/1. Общая площадь корпусов - почти 82 тысяч квадратных метров. В прилегающем к одному из них одноэтажном здании обустроен частный детский сад на 95 мест с игровой площадкой на крыше. На первых этажах 2,6 тысячи "квадратов" отведены под магазины, кафе, салоны красоты и прочие объекты для жителей.В рамках благоустройства внутреннего двора площадью 6 тысяч квадратных метров обустроены прогулочные зоны, места для отдыха с лавочками, двухуровневая спортивная площадка и четыре игровых пространства. В центре двора высажен 45-летний клен. Кроме того, на крыше шестого этажа одного из корпусов создана общественная терраса.Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.
https://ria.ru/20250207/moskva-1997973612.html
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москва, строительство
Москва, Строительство

Девелопер Forma начал выдавать ключи дольщикам квартала Forst в Москве

© Предоставлено FormaДевелопер Forma начал выдавать ключи дольщикам квартала Forst в Москве
Девелопер Forma начал выдавать ключи дольщикам квартала Forst в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Предоставлено Forma
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Девелопер Forma (входит в ПИК) приступил к выдаче ключей дольщикам жилого квартала Forst на Автозаводской улице на юге Москвы, говорится в сообщении компании.
"В конце прошлого года квартал, состоящий из пяти корпусов переменной этажности с общим подземным паркингом, был введен в эксплуатацию. Жилая площадь проекта составила почти 47 тысяч квадратных метров. Теперь 775 дольщиков получат ключи от своей собственности", - отмечается в нем.
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Как добавляется в сообщении, также жителям передаются 238 машино-мест и 116 кладовых, реализованных на этапе строительства.
Жилой квартал Forst расположен по адресу: Автозаводская улица, 26/1. Общая площадь корпусов - почти 82 тысяч квадратных метров. В прилегающем к одному из них одноэтажном здании обустроен частный детский сад на 95 мест с игровой площадкой на крыше. На первых этажах 2,6 тысячи "квадратов" отведены под магазины, кафе, салоны красоты и прочие объекты для жителей.
В рамках благоустройства внутреннего двора площадью 6 тысяч квадратных метров обустроены прогулочные зоны, места для отдыха с лавочками, двухуровневая спортивная площадка и четыре игровых пространства. В центре двора высажен 45-летний клен. Кроме того, на крыше шестого этажа одного из корпусов создана общественная терраса.
Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.
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