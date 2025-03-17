Рейтинг@Mail.ru
Дерипаска рассказал о возрождении идеи Европы от Лиссабона до Владивостока - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/deripaska-2005499487.html
Дерипаска рассказал о возрождении идеи Европы от Лиссабона до Владивостока
Дерипаска рассказал о возрождении идеи Европы от Лиссабона до Владивостока - РИА Новости, 17.03.2025
Дерипаска рассказал о возрождении идеи Европы от Лиссабона до Владивостока
Бизнесмен Олег Дерипаска верит в восстановление проекта создания единого экономического пространства России и Европы "от Лиссабона до Владивостока", но без... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:33:00+03:00
2025-03-17T14:33:00+03:00
россия
лиссабон (город)
великобритания
олег дерипаска
в мире
европа
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40872/49/408724986_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_13bf8f753671f46bbe7672a3354392db.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска верит в восстановление проекта создания единого экономического пространства России и Европы "от Лиссабона до Владивостока", но без Великобритании, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Неизбежное постконфликтное сближение России и Германии полностью изменит политическую карту европейского континента и приведет к восстановлению проекта создания экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Что окончательно похоронит Британскую империю после выхода Шотландии из Соединенного Королевства", - заявил Дерипаска. Он отметил, что проблемы Великобритании копились годами, среди главных - "фактическое банкротство государственных финансов" и полный провал надежд Brexit. "Создать Сингапур-на-Темзе оказалось некому, да и большого желания у перегруженного левацкими идеями общества, не настроенного на кропотливую работу, не оказалось", - отмечает бизнесмен. "Разрушение правовой системы и адская некомпетентность лондонских судей фактически уничтожили инвестиционный климат, а налоговые изменения для иностранцев добили его окончательно", - добавляет он. "Но худшее еще впереди", - уверен Дерипаска. "Просто нужно ждать и не обращать внимание на смелые идеи "put boots on the ground". Пусть попетушатся", - написал он.
https://ria.ru/20250124/deripaska-1995326644.html
россия
лиссабон (город)
великобритания
европа
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40872/49/408724986_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_71a22586bbf7347aae34a9954bbad62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лиссабон (город), великобритания, олег дерипаска, в мире, европа, владивосток
Россия, Лиссабон (город), Великобритания, Олег Дерипаска, В мире, Европа, Владивосток
Дерипаска рассказал о возрождении идеи Европы от Лиссабона до Владивостока

Дерипаска надеется на восстановление экономического пространства России и Европы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска верит в восстановление проекта создания единого экономического пространства России и Европы "от Лиссабона до Владивостока", но без Великобритании, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Неизбежное постконфликтное сближение России и Германии полностью изменит политическую карту европейского континента и приведет к восстановлению проекта создания экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Что окончательно похоронит Британскую империю после выхода Шотландии из Соединенного Королевства", - заявил Дерипаска.
Он отметил, что проблемы Великобритании копились годами, среди главных - "фактическое банкротство государственных финансов" и полный провал надежд Brexit. "Создать Сингапур-на-Темзе оказалось некому, да и большого желания у перегруженного левацкими идеями общества, не настроенного на кропотливую работу, не оказалось", - отмечает бизнесмен.
"Разрушение правовой системы и адская некомпетентность лондонских судей фактически уничтожили инвестиционный климат, а налоговые изменения для иностранцев добили его окончательно", - добавляет он.
"Но худшее еще впереди", - уверен Дерипаска. "Просто нужно ждать и не обращать внимание на смелые идеи "put boots on the ground". Пусть попетушатся", - написал он.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Дерипаска прокомментировал слова Трампа о снижении цен на нефть
24 января, 14:02
 
РоссияЛиссабон (город)ВеликобританияОлег ДерипаскаВ миреЕвропаВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала