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Дерипаска рассказал о возрождении идеи Европы от Лиссабона до Владивостока
Дерипаска рассказал о возрождении идеи Европы от Лиссабона до Владивостока - РИА Новости, 17.03.2025
Дерипаска рассказал о возрождении идеи Европы от Лиссабона до Владивостока
Бизнесмен Олег Дерипаска верит в восстановление проекта создания единого экономического пространства России и Европы "от Лиссабона до Владивостока", но без... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:33:00+03:00
2025-03-17T14:33:00+03:00
2025-03-17T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска верит в восстановление проекта создания единого экономического пространства России и Европы "от Лиссабона до Владивостока", но без Великобритании, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Неизбежное постконфликтное сближение России и Германии полностью изменит политическую карту европейского континента и приведет к восстановлению проекта создания экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Что окончательно похоронит Британскую империю после выхода Шотландии из Соединенного Королевства", - заявил Дерипаска. Он отметил, что проблемы Великобритании копились годами, среди главных - "фактическое банкротство государственных финансов" и полный провал надежд Brexit. "Создать Сингапур-на-Темзе оказалось некому, да и большого желания у перегруженного левацкими идеями общества, не настроенного на кропотливую работу, не оказалось", - отмечает бизнесмен. "Разрушение правовой системы и адская некомпетентность лондонских судей фактически уничтожили инвестиционный климат, а налоговые изменения для иностранцев добили его окончательно", - добавляет он. "Но худшее еще впереди", - уверен Дерипаска. "Просто нужно ждать и не обращать внимание на смелые идеи "put boots on the ground". Пусть попетушатся", - написал он.
https://ria.ru/20250124/deripaska-1995326644.html
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россия, лиссабон (город), великобритания, олег дерипаска, в мире, европа, владивосток
Россия, Лиссабон (город), Великобритания, Олег Дерипаска, В мире, Европа, Владивосток
Дерипаска рассказал о возрождении идеи Европы от Лиссабона до Владивостока
Дерипаска надеется на восстановление экономического пространства России и Европы