https://ria.ru/20250317/delo--2005512472.html

СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии

СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии - РИА Новости, 17.03.2025

СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии

Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело после сообщений об избиении участника спецоперации из-за того, что он написал заявление в полицию о... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:18:00+03:00

2025-03-17T15:18:00+03:00

2025-03-17T15:20:00+03:00

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УФА, 17 мар – РИА Новости. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело после сообщений об избиении участника спецоперации из-за того, что он написал заявление в полицию о вымогательстве со стороны иностранца, сообщает СУСК РФ по региону. Как уточнили в региональном ведомстве, участник спецоперации из Кумертау после возвращения с фронта купил автомобиль, но его знакомый иностранец, угрожая пистолетом, заставил продать машину ему по низкой цене. Тогда военнослужащий написал в полицию заявление, было возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Чуть позже к участнику СВО пришли незнакомые мужчины и сильно избили, требуя забрать заявление о вымогательстве. "В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена информация о том, что в Кумертау мужчина подвергся избиению в связи с написанным им ранее заявлением по факту вымогательства, совершенного иностранным гражданином. Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250317/sk-2005425182.html

https://ria.ru/20250223/zaderzhanie-2001173056.html

россия

кумертау

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следственный комитет россии (ск рф), россия, кумертау, республика башкортостан, общество