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СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии - РИА Новости, 17.03.2025
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15:18 17.03.2025 (обновлено: 15:20 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/delo--2005512472.html
СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии
СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии - РИА Новости, 17.03.2025
СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии
Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело после сообщений об избиении участника спецоперации из-за того, что он написал заявление в полицию о... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:18:00+03:00
2025-03-17T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кумертау
республика башкортостан
общество
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УФА, 17 мар – РИА Новости. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело после сообщений об избиении участника спецоперации из-за того, что он написал заявление в полицию о вымогательстве со стороны иностранца, сообщает СУСК РФ по региону. Как уточнили в региональном ведомстве, участник спецоперации из Кумертау после возвращения с фронта купил автомобиль, но его знакомый иностранец, угрожая пистолетом, заставил продать машину ему по низкой цене. Тогда военнослужащий написал в полицию заявление, было возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Чуть позже к участнику СВО пришли незнакомые мужчины и сильно избили, требуя забрать заявление о вымогательстве. "В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена информация о том, что в Кумертау мужчина подвергся избиению в связи с написанным им ранее заявлением по факту вымогательства, совершенного иностранным гражданином. Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250317/sk-2005425182.html
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россия
кумертау
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следственный комитет россии (ск рф), россия, кумертау, республика башкортостан, общество
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Кумертау, Республика Башкортостан, Общество
СК завел дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии

СК РФ завел уголовное дело после сообщений об избиении участника СВО в Башкирии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 17 мар – РИА Новости. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело после сообщений об избиении участника спецоперации из-за того, что он написал заявление в полицию о вымогательстве со стороны иностранца, сообщает СУСК РФ по региону.
Как уточнили в региональном ведомстве, участник спецоперации из Кумертау после возвращения с фронта купил автомобиль, но его знакомый иностранец, угрожая пистолетом, заставил продать машину ему по низкой цене. Тогда военнослужащий написал в полицию заявление, было возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Чуть позже к участнику СВО пришли незнакомые мужчины и сильно избили, требуя забрать заявление о вымогательстве.
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"В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена информация о том, что в Кумертау мужчина подвергся избиению в связи с написанным им ранее заявлением по факту вымогательства, совершенного иностранным гражданином. Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКумертауРеспублика БашкортостанОбщество
 
 
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