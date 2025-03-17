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В Чехии призвали Европу продолжить военную поддержку Украины
В Чехии призвали Европу продолжить военную поддержку Украины - РИА Новости, 17.03.2025
В Чехии призвали Европу продолжить военную поддержку Украины
Европа должна оставаться геополитическим игроком и продолжать поддерживать Украину, заявил в понедельник на полях встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:28:00+03:00
2025-03-17T19:28:00+03:00
2025-03-17T19:28:00+03:00
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ПРАГА, 17 мар - РИА Новости. Европа должна оставаться геополитическим игроком и продолжать поддерживать Украину, заявил в понедельник на полях встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе руководитель чешской дипломатии Ян Липавский. "Чехия поддерживает новый пакет военной помощи ЕС для Украины, но пока еще есть некоторые неясности, которые необходимо доработать. Нам нужно продолжать поддерживать Украину в военном, политическом и экономическом отношении. Чехия также является активным участником лондонского формата "Коалиции желающих". Посмотрим, куда мы придем в Евросоюзе, но для нас важно, чтобы Европа оставалась геополитическим игроком", - приводит слова Липавского агентство ЧТК. По данным агентства, предложенный главой дипломатии ЕС Каей Каллас пакет военной помощи Украине может составить в 2025 году до 40 миллиардов евро. Он должен включать в себя самое разнообразное вооружение - от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html
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в мире, украина, россия, европа, ян липавский, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Ян Липавский, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
В Чехии призвали Европу продолжить военную поддержку Украины
Липавский: Европа должна поддерживать Киев в военном и экономическом отношении