https://ria.ru/20250317/burkina-faso-2005530268.html
В Буркина-Фасо освободили более 300 заложников, удерживаемых террористами
В Буркина-Фасо освободили более 300 заложников, удерживаемых террористами - РИА Новости, 17.03.2025
В Буркина-Фасо освободили более 300 заложников, удерживаемых террористами
Более 300 людей, удерживаемых террористами в лесу в области Букль-дю-Мухун на северо-западе Буркина-Фасо, были освобождены военными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:36:00+03:00
2025-03-17T16:36:00+03:00
2025-03-17T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 300 людей, удерживаемых террористами в лесу в области Букль-дю-Мухун на северо-западе Буркина-Фасо, были освобождены военными, заявил пресс-секретарь правительства Жильбер Удраого. "Эти внутренне перемещенные лица были обнаружены в крайне тяжелом состоянии, так как по большей части они были жертвами истощения и антисанитарии... Их 305, включая женщин, детей и стариков... Эти люди - действительно жертвы, использовавшиеся в качестве живых щитов террористами", - отметил Удраого в комментарии буркинийскому национальному вещателю RTB. По его словам, спасенным уже оказывается необходимая помощь, на месте их размещения работают медики.
https://ria.ru/20240825/burkina-faso-1968358912.html
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в мире, буркина-фасо, происшествия
В мире, Буркина-Фасо, Происшествия
В Буркина-Фасо освободили более 300 заложников, удерживаемых террористами
В Буркина-Фасо освободили более 300 человек, удерживаемых террористами в лесу