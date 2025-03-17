В Бурятии мужчина умер после нападения стаи собак
В Бурятии мужчина умер после нападения стаи собак, возбуждено уголовное дело
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар - РИА Новости. СУСК Бурятии устанавливает обстоятельства гибели мужчины, который скончался после нападения стаи собак в Джидинском районе республики, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 5 марта нетрезвый мужчина в вечернее время проходил мимо животноводческой стоянки, расположенной в 1,5 километра от села Верхний Ичётуй Джидинского района. Собаки, охранявшие стадо, напали на него и искусали его руки и ноги, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело обнаружили утром следующего дня.
"Джидинским межрайонным следственным отделом по СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении пресс-службы.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил уголовное дело на контроль.
Кроме того, глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей проявить ответственность за своих животных и отметил, что будет ужесточена ответственность за самовыгул.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что в ряде субъектов России проблема нападения бездомных животных на людей стоит остро, и "регион должен иметь полномочия ее решить". Депутат Государственной думы Владимир Бурматов 16 марта направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул животных.
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