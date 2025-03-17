https://ria.ru/20250317/braziliya-2005395644.html

Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии

Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии - РИА Новости, 17.03.2025

Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии

Тысячи сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы попросить амнистии для осужденных за попытку... РИА Новости, 17.03.2025

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мар - РИА Новости. Тысячи сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы попросить амнистии для осужденных за попытку госпереворота в январе 2023 года, передает корреспондент РИА Новости. Люди собрались у пляжа Копакабана, чтобы попросить конгресс принять соответствующий закон. На манифестации присутствовал сам Болсонару, также обвиняемый в попытке госпереворота. Изначально Болсонару планировал, что на акцию соберется около миллиона человек, но на улицы вышли десятки тысяч. Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате было задержано около 2 тысяч человек. Обвинения были выдвинуты против 1682 человек, на данный момент уже были осуждены 375 человек, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20241119/braziliya-1984689135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, жаир болсонару