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Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии - РИА Новости, 17.03.2025
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00:52 17.03.2025 (обновлено: 10:06 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/braziliya-2005395644.html
Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии
Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии - РИА Новости, 17.03.2025
Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии
Тысячи сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы попросить амнистии для осужденных за попытку... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T00:52:00+03:00
2025-03-17T10:06:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мар - РИА Новости. Тысячи сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы попросить амнистии для осужденных за попытку госпереворота в январе 2023 года, передает корреспондент РИА Новости. Люди собрались у пляжа Копакабана, чтобы попросить конгресс принять соответствующий закон. На манифестации присутствовал сам Болсонару, также обвиняемый в попытке госпереворота. Изначально Болсонару планировал, что на акцию соберется около миллиона человек, но на улицы вышли десятки тысяч. Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате было задержано около 2 тысяч человек. Обвинения были выдвинуты против 1682 человек, на данный момент уже были осуждены 375 человек, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20241119/braziliya-1984689135.html
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в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии

Тысячи бразильцев попросили амнистии для осужденных за попытку госпереворота

© AP Photo / Bruna PradoСторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару во время митинга в Рио-де-Жанейро. 16 марта 2025
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару во время митинга в Рио-де-Жанейро. 16 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Bruna Prado
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару во время митинга в Рио-де-Жанейро. 16 марта 2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мар - РИА Новости. Тысячи сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы попросить амнистии для осужденных за попытку госпереворота в январе 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.
Люди собрались у пляжа Копакабана, чтобы попросить конгресс принять соответствующий закон. На манифестации присутствовал сам Болсонару, также обвиняемый в попытке госпереворота.
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Изначально Болсонару планировал, что на акцию соберется около миллиона человек, но на улицы вышли десятки тысяч.
Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате было задержано около 2 тысяч человек.
Обвинения были выдвинуты против 1682 человек, на данный момент уже были осуждены 375 человек, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.
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